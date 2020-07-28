BLACKPINK同Lady Gaga合作歌破七千萬點擊　新曲傳同Selena合作？

近年紅透全球的韓國女團BLACKPINK密密與其他歐美歌手合作，繼5月與美國百變天后Lady Gaga合作推出歌曲《Sour Candy》之後，現在傳出有機會再與另一樂壇小天后Selena Gomez合作推出新歌，如果是真的話，BLACKPINK同Selena Gomez的粉絲又要興奮多一排喇！

Black Pink與Lady Gaga合作歌《Sour Candy》已在YouTube破7,000萬點擊。（IG@ladygaga）

憑藉《Kill this Love》紅爆全球的BLACKPINK與Lady Gaga 5月推出的合作歌曲《Sour Candy（Audio）》近日在YouTube已經衝破7,000萬點擊。BLACKPINK官方Instagram今日（28/7）宣布將會在10月2日推出新專輯，在海報中可見有一個皇冠圖案。而官方IG早前又宣布將會在8月中推出新單曲，海報中見到，新曲將有新歌手參與合作。

大家都估緊新歌手究竟係邊個呢？（IG@blackpinkofficial）

Black Pink官方IG今日宣布10月頭會有新專輯！（（IG@blackpinkofficial））

消息一傳出，一眾粉絲期待又興奮，因為BLACKPINK有與Lady Gaga和Dua Lipa合作的經驗，大家都猜測緊今次的合作對象應該亦會是另一海外歌手。早前就有傳是讃好Jennie個人IG釋出的新歌海報的Ariana Grande。今日韓國媒體《MyDaily》又報道，新合作歌手會是美國樂壇小天后Selena Gomez。對於眾人的猜測，BLACKPINK所屬的的經理人公司YG事務所就保持神秘，始終沒有給予肯定的答案。

《How you like that》點擊都衝破3億，認真勁！（IG@blackpinkofficial）

人氣成員Jennie個人單曲《SOLO》仲受歡迎，在YouTube有5億點擊。（IG@blackpinkofficial）

另外，BLACKPINK成員Jennie的個人單曲《SOLO》MV近日也在YouTube上衝破5億點擊，一個月前公開的團體單曲《How you like that》MV也宣布在上週超過了3億點擊。究竟今次會與誰合作呢？又會否打破新紀錄？大家拭目以待啦！

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