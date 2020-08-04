C AllStar合體開Live失敗獨缺阿King　欣宜、馮允謙神秘現身補位

已解散的組合C AllStar原本日前有機會4人合體為《屈臣氏蒸餾水 X C ALLSTAR WECARE慈善Live》演唱，可惜吳崇銘（King）卻因為身體不適而缺席，不過阿King亦有拍片補飛，在家中休息的他表示：「其實我都好想嚟，但因為病咗，喺呢個咁嚴峻嘅時期都係要注意啲嘅！所以先決定留在家中。」C Allstar對這次音樂會即興點歌的模式，表示興奮及高興。陳健安（On仔）︰「我哋初出道喺街頭Busking嘅時候亦有類似經驗，雖然感覺似係自己玩自己，但富挑戰性。試過最難忘係點唱「帝女花」同「Poker Face」，當下我哋唔識唱，但我哋邀點唱人仕下星期再嚟，我哋返去練完再唱俾大家聽。」C Allstar表示，雖然因為疫情而收入減少，但見到巿民開始改變消費模式，他們亦有新計劃。On仔︰「而家啲人多咗喺網上消費，我哋都可以搞啲網上嘅活動，例如網上音樂會，然後要俾錢至可以睇，希望可以幫補一下收入，信相大家一齊努力，就可以撐過今次嘅疫症。」

今次Live show破天荒無Rundown！

今次Live show除了邀請到C Allstar合體之外，還邀請到神秘嘉賓鄭欣宜及馮允謙到場。第一次正式跟C Allstar合唱的Joyce︰「我對佢哋最記憶猶新嘅一個回憶，係入行嘅時候我成日都好容易喊，當時釗峰同我講叫我唔好咁易喊，你把聲本身好好聽，一喊就會影響你嘅表現！」而與C Allstar合唱《山旮旯》的Jay亦表示︰「我一直好欣賞C Allstar嘅和音技巧，終於有機會同佢哋合作。」由於Jay不太懂看中文，所以是次要合唱中文歌曲都下了一番苦功。Jay︰「都用咗一段時間去準備，歌詞中有啲字讀音太似，但又唔係同一個意思，所以對我嚟講都有少少難度。」