英國舉行世界首個社交隔離音樂節　觀眾分小組保持至少1.5米距離

新型冠狀肺炎疫情肆虐全球，最近有不少國家都開始逐漸解封，而英國就於上月宣布酒吧、餐廳、電影院、酒店及遊樂設施重新開放。而每年都會舉行的戶外音樂節，日前於英國時間（11/8）在紐卡素Gosforth Park舉行，是自疫情爆發以來，全世界首個戶外社交隔離。

（Twitter圖片）

這個戶外音樂節在紐卡素Gosforth Park舉行，大會只公開發售2,500張門票，為了社交隔離而將觀眾分為四至五人的小組，再圍上鐵欄，而每個小組都相隔至少1.5米距離。未免位置較後的觀眾看不清楚舞台，大會特別升起的平台，每個小組的空間都設有座位、消毒酒精及迷你雪櫃，非常貼心！不過需要到攤檔購買食物和飲品的觀眾，仍需要戴上口罩或面巾。

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據知為音樂節打頭陣的是在去年Brit Awards中奪得新人獎的26歲男歌手Sam Fender，而北愛爾蘭歌手Sir Van Morrison和樂隊Maximo Park都將會在稍後日子接棒。另外，有大批網民看到這個音樂節的安排都紛紛讚好，並留言希望各國都能夠參考這個做法，讓民眾在疫情下都能夠享受戶外音樂。

點擊下圖看Sam Fender的靚仔相：