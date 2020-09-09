AK、Ian@MIRROR推《蝸牛》合唱版　二人遊走中上環散心療情傷

MIRROR成員江𤒹生（AK）上月推出第二首Solo作品《蝸牛》後反應熱烈，歌曲由好兄弟陳卓賢（Ian）作曲，粉絲最期待的就是聽到「IANSON」合唱，而他們亦不負所望，今日（9/9）終於推出了《蝸牛》合唱版。

粉絲最期待的就是聽到IANSON合唱，他們亦不負所望，推出了《蝸牛》合唱版。

原來早在《蝸牛》推出時，就已經有製作合唱版的想法，AK說：「Ian當日交的Demo就有Answer back嘅概念，而呢個Ａnswer back嘅方式好適合做合唱版，所以就延伸咗呢個版本。」二人早前在IG開Live合唱已引來極大迴響，更促成落實合唱版的決定。由一個人的經歷，變成兩個男生的故事，歌曲的尾段採用對唱形式呈現，訴說二人的失戀故事。

由一個人的經歷，變成兩個男生的故事，歌曲的尾段採用對唱形式呈現，訴說二人的失戀故事。

歌曲灌錄完畢後，AK和Ian都覺得可以將歌曲影像化，交代兩個男生的分手故事，Ian說：「其實《蝸牛》裡面兩個男仔喺愛情路上遇到嘅經歷都差唔多，大家都對自己嘅後知後覺好後悔，所以MV就係兩個互不相識嘅男仔喺同一時空嘅失戀心情，以一個畫面呈現兩個故事。」

導演特別安排AK和Ian在中上環一帶拍攝，他們各自傷心地遊走街頭，雖然是分頭「行事」，但偏偏做着差不多的事情，比喻二人在愛情中的異同。不過MV亦有一些相遇的鏡頭，但卻像陌生人般未有任何交流。Ian很喜歡這個拍攝概念：「都同人生幾似，有好多人同我哋擦肩而過，但其實好有緣份，只係爭嗰一步，所以先唔識對方。」AK也十分認同：「呢個構思幾好，好襯《蝸牛》嘅主題，兩個男仔喺度敘述分手故事，但各自嘅情緒喺各自嘅世界，做各自會做嘅事情，只係咁啱喺某啲情景會相遇，又或者做嘅事情部份會有關連。」

導演特別安排AK和Ian在中上環一帶拍攝，他們各自傷心地遊走街頭。

經過今次的合作，AK和Ian亦希望未來再度合作，AK笑言：「大家都係MIRROR成員，合作機會都好多，但如果可以，未來最想以唱作形式合力炮製一首全新嘅作品。因為我哋由《全民造星》時認識，當時傾偈都發現大家喺音樂上嘅想法，或者鍾意嘅音樂類形好相似，所以希望可以睇下有冇機會一齊做一首歌，睇下撞出咩火花。」至於Ian就想和AK一齊過戲癮，他說：「希望可以一齊拍劇或者電影，特別係我哋都好想拍電影。之前有同其他MIRROR成員拍電視劇《男排女將》，但未試過同AK合作，所以都想試下。」