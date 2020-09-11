劉浩龍相隔一年半再展歌喉　直言在港隔離痛苦：留番喺內地好過！

「香港現場演出及制作行業協會」繼7月舉辦陳奕迅網上慈善演唱會後，今晚（10/9）起更與大灣區共同家園青年公益基金合辦一連16集網上直播音樂節目《#STAYTUNED+》，盼以正能量感染其他人，而劉浩龍（師兄）正是其中一位演出嘉賓。他今日出席啟動禮時坦言非常渴望參與演出：「好多歌派完台我都冇喺香港唱過，亦都比較少機會唱歌，希望嚟緊派完台嘅歌可以上多啲唔同嘅平台度唱。」

師兄相隔一年半後，在八月末曾與音樂人伍仲衡開直播，今次亦擔任《#STAYTUNED+》其中一集表演嘉賓。早前赴內地拍戲的他，被問到在內地及香港先後接受檢疫期間的感受時坦言，自己更享受在內地的隔離生活：「本來（返香港）係諗住做電影宣傳同拍另一部電影，返到嚟嘅時候（疫情）突然間爆發，所有電影宣傳同拍攝全部取消，喺屋企就開始諗隔離完會點，冇得做Gym。嗰段時間係有啲唔開心，不如留番喺內地好過啦！」

師兄在隔離期間想盡方法保持身材，除避免吃米飯，更會想盡辦法做運動：「我圍住張床跑咗5公里，大家見到都目瞪口呆，我真係用軟件計。（即係大概幾多個圈？）我冇計幾多個圈，大約跑咗35分鐘啦。」他亦透露，自己已先後錄好與側田和小肥合作的歌曲，預計陸續在年末推出。