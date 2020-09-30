專訪︱駱振偉感激監製賞識　要時間適應歌手身份：學緊點自戀多啲

每個專訪的背後故事，總是一匹布咁長。與駱振偉（Thor）相識，源於四年前一個電視畫面。 當時ViuTV開台才半年左右，99台正播放《Begin Again異鄉再出道》，一個包含真人騷元素的旅遊節目，阿Thor與陳俞希（Hailey）兩位主持，齊齊飛去英國、荷蘭和丹麥，在當地嘗試街頭表演、去唱片公司錄音，接受音樂監製考核，又到模特兒公司試鏡、跟造型師學習襯衫技巧，總之昔日為入行做過的事，在這次旅途上再體驗一次，帶出節目宗旨：再出道。 偶然開電視看到的那一集，阿Thor在倫敦跟歌唱老師Nina Kristofferson上堂。咿咿呀呀，他跟隨琴鍵躍動聲線，繼而學會唱歌如說故事，腦海要有想像畫面，不應過份執着技巧 ── 學Nina老師話齋：Don't try to SING IT, SEE IT！這堂課讓阿Thor重新接觸唱歌專業，脈搏奔流之時，亦勾起隱藏多年的悲痛，在鏡頭前嚎哭。我心中暗忖：男人老狗喊成咁，一定有啲嘢，不如約佢出嚟做訪問啦。 四年間，訪問不止一次，見面更是十數次，但重點是：我見證阿Thor的轉變。 第一次訪問時，他仍是節目主持：「當初入行只係知自己鍾意表演，唱歌係其中一個當時最有自信、又比較鍾意嘅領域，但入行3年，我發現自己根本冇做歌手嘅能力，於是我將呢樣嘢變做興趣。」來到今次，興趣已變成事業，《成熟‧不了》是阿Thor入行13年來第一首派台歌，他坦然從沒想過會夢想成真，「之前你訪問我，我已經冇諗過做歌手，亦都冇信心再唱歌，但兜咗咁大個圈，都係行番去呢條嗰度，真係好大感觸。」感觸在於親身經歷過後，明白「堅持」和「認真」絕不是吹水搵老襯，最重要是：日後盡量別教今天的淚白流。 我問，當《Chill Club》主持那麼久，最想跟誰合作？「阿臣囉，偶像中嘅偶像，早排先問監製有冇約過。」如果當年喊到豬頭之後，他沒有堅持在幕前做好本份，這篇專訪就不會出現，那些眼淚和痛苦亦根本沒有談論的必要。 撰文：游大東 攝影：梁碧玲 化妝：Yuki@ypmakeuphair 髮型：儀姐 服裝：Kent & Curwen 場地：The Stadium

阿Thor說，ViuTV與經理人公司大國文化畢竟是一家大公司，所以錄歌的製作開支也要出師有名，既然他是《Chill Club》主持，所以監製葉子文就用部份節目預算，將《成熟‧不了》以節目片尾曲的名義推出，「對於阿文，我真係無限感謝。」（梁碧玲攝）

人生從來都在跟命運博弈：你想要的，得不到，到差不多放棄時，又會失驚無神出現。

屢次被玩，有夠可憐。駱振偉最懂那種感受。

「我知自己係鍾意Perform！」回到廿歲出頭的日子，阿Thor已矢志入行，並先在國泰當「空少」儲錢，積穀防饑。「知道要捱，唔想攤大手板問阿媽拎錢。」三年前接受《體路》訪問時他這樣說。22歲那一年，躋身《英皇新秀歌唱大賽》香港區決賽，明知自己聲線低沉，仍然堅持挑戰吳浩康的「高Key」作品《棋王》，誓要背水一戰，在YouTube重溫當年片段，聽得出應付高音部份時頗為吃力。「（歌唱）老師都問我點解要揀呢首歌，其實咪就係『成熟‧不了』嘅表現囉，因為我深信呢首歌係唱出我心聲，我同自己講，如果參加新秀都入唔到行，我唔做喇，證明冇人想我做呢行，我冇天份，唔會再說服自己。」

關鍵一戰豁出去，阿Thor意外得到金咪大獎，並得到歌星合約，一張踏進娛樂圈的入場券，以為從此平步青雲，但加入英皇三年，因為公司人事變動，出碟計劃延後，歌也沒錄過一首便無奈解約。為了生活，他加入now TV，轉為電視節目主持，後來同公司的免費電視ViuTV開台，阿Thor甚至可以拍劇：《詭探》、《Plan B》、《Reboot》、《理想國》，曝光機會漸多，但始終沒有再唱歌。

重提當年堅持要以《棋王》出戰決賽，駱振偉說：「呢首歌，尤其係『一敗塗地，一絲生機』呢兩句，已經講緊我嗰一刻嘅感受，真係唱出我心聲，同埋呢首係廣東歌，我玩緊嘅係一個廣東歌手嘅音樂比賽，我記得當時幾乎全部人都唱國語歌，得我同另一位唱廣東歌，既然我哋係廣香港歌手，點解唔唱東東歌？」（梁碧玲攝）

《向西聞記》演出搶鏡 監製邀主持《Chill Club》

距離歌手的身份愈來愈遠，駱振偉亦不想再堅持，但老天爺失驚無神恭喜你，去年ViuTV決定自製音樂節目《Chill Club》，每星期一集，逢禮拜日晚黃金時段播出，監製葉子文決定起用這位公司同事，與湯寶如跟彭家麗拍檔主持，後來節目改革，第二季由主持人改由趙學而與羅敏莊頂上，但阿Thor依然留有一席，結果出現一位內心早將歌唱事業放棄的「前歌手」擔任音樂節目主持。

「呢次係同監製阿文第一次合作，我直頭問佢點解搵我，點解呢一刻會叫我做呢個節目呢？對我嚟講，佢好大膽，但同時亦畀咗好大信心我。」監製解釋，當初決定找誰擔任《Chill Club》第三位主持，有兩個考慮：自己公司藝人是首選、有唱歌條件，阿Thor理所當然是其中一個選擇。「另一個答案係，佢有睇我演《向西聞記》，佢覺得我演得好好笑，對我留咗一個好好嘅印象，呢樣嘢某程度上印證咗，原來一直努力堅持做好每個工作係有用，所以我好感恩阿文佢睇得到。」

2016年因為拍攝真人騷《Begin Again異鄉再出道》，飛去英國倫敦跟老師再學唱歌，結果一時感觸，男人老狗在熒幕前哭成淚人。（電視截圖）

駱振偉在《Begin Again異鄉再出道》跟歌唱老師Nina Kristofferson學唱歌的情況：

每次開廠，跟嘉賓合唱還是獨唱，再上「當年金曲榜」環節，駱振偉每集總要「開金口」唱兩三首歌，經過一年時間，在節目中唱過的歌已上百首，但統統都是別人的歌，直到今年3、4月，另一個契機悄悄出現。「有次同經理人傾偈，佢話不如試下問公司有冇機會唱歌。」他在公司遇見目標人物：魯暉（VIuTV董事總經理魯庭暉）出現，機會嚟喇飛雲，「我真係走過去話：『喂，傾下偈囉！』」阿Thor單刀直入：公司會否有些劇集主題曲可以讓他唱？點知老細話：「『有呀，預咗畀你喎！』原來佢Plan咗，於是就萌生呢個機會。」

近水樓台，阿Thor邀請《Chill Club》的樂隊領班Joey Tang擔任歌曲監製，而鋼琴手黃丹儀負責作曲，「佢哋問我（想）搵邊個作詞，我就話我好欣賞梁栢堅，但佢哋話呢個Budget要搵佢有啲難，最後Joey幫我Line up咗，栢堅又肯岌頭，我好多謝佢仗義幫忙。」前期工夫完成了，踏入錄音室才是真正的「打大佬」！

駱振偉曾於網劇《向西聞記》的〈因為寂寞所以健身〉、〈碌架床〉和〈台北的港男港女〉演出，結果演出水準，獲ViuTV監製阿文邀請主持《Chill Club》，阿Thor的演藝生涯從此改寫。（《向西聞記》劇照／中國數碼娛樂有限公司提供）

歌詞有兩個版本 撇開老成寫稚氣

阿Thor承認，錄新歌的過程又要興奮又要驚，因為在錄音室唱歌，跟唱演場是兩回事。「個（唱歌）技巧都真係幾唔同，我入錄音室錄音嘅經驗的確好少，如果唱現場，放多咗感情都冇事，但喺錄音室，感情就要細緻啲，我就驚過份感情流露，所以入去之前好緊張，唔知會唔會適應嗰個環境，仲有演唱嘅要求。」

前後花了六個小時，合共兩節，錄了無數次，新歌總算完成，但原來歌詞中間曾經改動，「兩個版本嘅歌詞都各自錄咗一個Section，第一個版本，佢（梁栢堅）問我想講乜，我話係感恩、Thankful，因為兜兜轉轉行到嚟呢度，終於都可以做番歌手，所以係真心想講呢樣嘢，但唱完，大家聽完之後覺得有啲老得滯，講人生喎，你夠唔夠歷練？大家覺得我唔係好駕馭到呢份詞，咁就惟有改Concept，講關於稚氣，講我係細路仔。」

「我聽過最多嘅評語係話我冇風格，我絕對唔否認，因為做咗主持咁多年，其中一個重要元素就係唔好有太多（個人）風格，如果我訪問你，但我嘅性格出過你，咁你會好冇瘾㗎嘛，如果係做真人騷就另計，我平時訪問人，我都會收到自己好低，而家要我無限量放大自己，其實好難，我而家仲適應緊點樣自戀多啲。」（梁碧玲攝）

但我好奇，等了13年，終於都有屬於自己的歌，何以製成品播出來卻是淡淡然沒起伏，一點也不搶耳？不擔心聽眾左耳入右耳出，白費心機嗎？

「音樂方面我真係好信任Joey同丹儀，佢哋覺得呢首歌啱我，我就信任佢哋想法，我從來覺得所有藝術作品，鍾唔鍾意，好唔好聽，永遠都係見仁見智，我覺得冇咩所謂。至於搶唔搶耳，其實我從來表演都係咁，唔鍾意突出自己，我覺得只要用到我嘅感情去演繹，作為表演者，我已經盡咗我責任。」

撇開旋律不說，阿Thor坦言，單單歌詞已令他愛不惜手，並非因為他有份參與填詞，而是字裏行間說中了心事。阿Thor認為其中一句「簡單率真去做錯」能直接反映他是一個怎樣的人，「我從來都係咁，做主持，我永遠都唔會係做得最好嘅一個，因為我永遠都會Take risk（冒險），犯一啲錯，因為我相信循規蹈矩未必係最好，呢個係我嘅信念，所以我覺得呢首歌係講緊我嘅人生座右銘。」

最難忘的《Chill Club》錄影，阿Thor說，肯定是梁詠琪做嘉賓的那一集，「真係開心同緊張，唔只係講緊表演，係因為真係可以喺佢身邊唱歌。第二難忘就係吳國敬嗰集，我哋真唱番佢嘅歌，然後我哋唱咗張學友嘅《有個人》，呢首歌我由細聽到大，係當年我覺得其中一首好難唱嘅歌。睇過學友唱現場，呢一世我都記得。」（梁碧玲攝）

「話我冇風格，我絕對唔否認！」

「MC界壞孩子」是怎麼回事？阿Thor舉例，曾經擔任一些較為大型的周年晚宴司儀，大家都知道穩穩陣陣是最好，但他還是會忍不住踩鋼線，「見到某啲笑位，點都會忍唔住講出口，最多自己兜番，我覺得個效果係好嘅，冇人因為咁試過嬲，只不過可能同個客嘅要求有少少偏差，隨住年紀增長，而家會收放得好啲。」

過去十年，阿Thor都是專職做主持，重拾歌手身份，也不是沒有問題，因為《成熟‧不了》推出，很多短處都一下子現形，他自己知自己事。「台上演出，我係多，但去到演繹自己歌曲，我幾乎係冇經驗，我只係試過一次Live唱自己首歌，所以要學嘅嘢仲係好多，包括搵自己嘅Character。其實我聽過最多嘅評語，就係話我冇風格，我絕對唔否認，因為做咗主持咁多年，其中一個重要元素就係唔好有太多（個人）風格，如果我訪問你，但我嘅性格出過你，咁你（受訪者）會好冇瘾㗎嘛，如果係做真人騷就另計，我平時訪問人，我都會收到自己好低，而家要我無限量放大自己，其實好難，我而家仲適應緊點樣可以自戀多啲，點樣Focus喺自己身上多啲。」

主持《Chill Club》超過一年，阿Thor獲益良多。「做主持，學而同Mimi（羅敏莊）幫咗我好多，以前嘅湯記（湯寶如）同彭家麗就教點樣Enjoy個舞台，始終我好緊張自己唱歌嘅演繹，但愈緊張就發揮得唔好，所以到最後都係要學識點樣享受嗰種氣氛。」

對梁老師無言感激：佢信我得！

身為記者兼節目主持人，對於駱振偉有這種觀點，我不完全認同，但我理解，畢竟今時今日，網絡負評太平賣，人人都係「專家」，人人都可從任何事情上找到「錯處」，由22歲到35歲，人大了，亦成熟了，我相信駱振偉面對來自四方八面的意見，他總有一套應對方式，包括因為《成熟‧不了》奪得「Chill Club推介榜」冠軍歌，因為「擊敗」馮允謙的《地球來的人》，而直指節目組「圍威喂」造馬的指控，他早有心理準備。

駱振偉《成熟·不了》登港台三甲 感激舊同事支持：真係冇諗過！

事實上，讓這首歌上榜的除了ViuTV，也包括香港電台，並曾經獲得「中文歌曲龍虎榜」第三位，但既然要鬧你，又怎會做資料搜集故作持平？「有份投票嘅朋友都係公司（同事），我諗大家諗到嘅（問題），佢哋都會諗到。佢哋都係想支持一首好聽嘅歌，先撇除我嘅演繹，大家都覺得呢首歌係唔錯嘅作品。」

正因為批評太易，讚賞太難，駱振偉尤其感激當年教他唱歌的梁月玲老師，「我哋而家生存喺一個咁多批評嘅世界入面，或者做啲嘢出嚟咁多人會有意見，但有一個人話畀你聽：『我信你得！』呢樣嘢已經好緊要，所以好我感激佢好錫我，令我踏出第一步，冇佢真係冇我。」所以為何當年在倫敦再學唱歌，他哭成淚人，因為覺得辜負了梁老師的心機和期望，4年後，他還未告訴老師有自己的派台歌了。「我仲等緊機會，我想面對面親口同佢講。」

駱振偉2007年參加《英皇新秀歌唱大賽》，本屬低音聲線，竟然越級挑戰吳浩康的《棋王》，當時的表現有點驚險，尤其是高音位。13年後，可會打算在《Chill Club》再次挑戰？「好多監製，甚至老細都叫我克服，佢哋好想我唱，如果畀我再唱，我會降番個Key，但好似個Right（版權）唔得。」（電視截圖）

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