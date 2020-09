專訪︱駱振偉感激監製賞識　要時間適應歌手身份：學緊點自戀多啲

每個專訪的背後故事,總是一匹布咁長。與駱振偉(Thor)相識,源於四年前一個電視畫面。

當時ViuTV開台才半年左右,99台正播放《Begin Again異鄉再出道》,一個包含真人騷元素的旅遊節目,阿Thor與陳俞希(Hailey)兩位主持,齊齊飛去英國、荷蘭和丹麥,在當地嘗試街頭表演、去唱片公司錄音,接受音樂監製考核,又到模特兒公司試鏡、跟造型師學習襯衫技巧,總之昔日為入行做過的事,在這次旅途上再體驗一次,帶出節目宗旨:再出道。

偶然開電視看到的那一集,阿Thor在倫敦跟歌唱老師Nina Kristofferson上堂。咿咿呀呀,他跟隨琴鍵躍動聲線,繼而學會唱歌如說故事,腦海要有想像畫面,不應過份執着技巧 ── 學Nina老師話齋:Don't try to SING IT, SEE IT!這堂課讓阿Thor重新接觸唱歌專業,脈搏奔流之時,亦勾起隱藏多年的悲痛,在鏡頭前嚎哭。我心中暗忖:男人老狗喊成咁,一定有啲嘢,不如約佢出嚟做訪問啦。

四年間,訪問不止一次,見面更是十數次,但重點是:我見證阿Thor的轉變。

第一次訪問時,他仍是節目主持:「當初入行只係知自己鍾意表演,唱歌係其中一個當時最有自信、又比較鍾意嘅領域,但入行3年,我發現自己根本冇做歌手嘅能力,於是我將呢樣嘢變做興趣。」來到今次,興趣已變成事業,《成熟‧不了》是阿Thor入行13年來第一首派台歌,他坦然從沒想過會夢想成真,「之前你訪問我,我已經冇諗過做歌手,亦都冇信心再唱歌,但兜咗咁大個圈,都係行番去呢條嗰度,真係好大感觸。」感觸在於親身經歷過後,明白「堅持」和「認真」絕不是吹水搵老襯,最重要是:日後盡量別教今天的淚白流。

我問,當《Chill Club》主持那麼久,最想跟誰合作?「阿臣囉,偶像中嘅偶像,早排先問監製有冇約過。」如果當年喊到豬頭之後,他沒有堅持在幕前做好本份,這篇專訪就不會出現,那些眼淚和痛苦亦根本沒有談論的必要。

