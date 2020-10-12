Gin Lee首度開班教唱《很堅強》秘訣　每一段都可以有不同唱法？

由《香港01》舉辦的【WOW體驗】「Gin Lee 教你 Sing」日前順利舉行，8位01會員在Gin Lee（李幸倪）教導下學習呼吸、練氣等不同唱歌技巧，學員除能聽到Gin Lee親身示範外，更可以在活動中學以致用，改善不足。

Gin Lee第一次開班，向8位01會員傳授唱歌技巧。（葉志明攝）

今次是Gin Lee首次開工作坊，她直言感動興奮、開心：「我見到佢哋真係好想改善同埋提升自己嘅唱歌技巧，盡量喺有限嘅時間裏面分享最多嘅技巧，希望佢哋會有得着。」她在工作坊中以自己作品示範，當中亦有傳授新歌《美男子與香煙》部分演繹技巧，學員從中學會如何交代由緩慢至激昂的氣氛編排，呼應歌曲中欲斷難斷的感情關係，像Gin Lee一樣唱出一個情慾愛恨交纏的愛情經歷。

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Gin Lee在工作坊中亦示範如何演繹另一首名作《很堅強》，談到情感表達時，她說演繹上，每一段都可以嘗試不同方法：「《很堅強》對我嚟講係講緊一段感情，而你可能講緊你嘅工作，每個人都想要（表達）唔同嘅感覺，你要明白你唱緊咩。每一個phase都可以試下（不同唱法），如果短啲會點，或者（歌詞）褪下啲位，個感覺已經唔同咗。」她期待下次再與其他01會員及歌迷交流，坦言希望嘗試分享音樂以外的興趣：「我想教大家整一啲生酮甜品，再邀請我嚟啦！我真係好想再上嚟同大家有交流。」