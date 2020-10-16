專訪｜Mike Orange搞《歎息橋》演奏會：試下做冇乜機會出現嘅事

在第三波疫情受控下，表演場地有限度開放觀眾入場，而Mike Orange原定於7月末舉行的「《歎息橋》原聲大碟演奏會」，亦在10月16-17日舉行。他看到觀眾開始討論《歎息橋》配樂時，打算製作劇集原聲大碟，後來在湯駿業鼓勵下，才萌生舉辦演奏會的念頭：「佢聽完之後話好好聽，『你一定要做啲嘢』。我開始諗究竟仲有咩可以做，因為坊間唔係有太多類似《歎息橋》咁破格嘅劇集，佢係一個好好嘅機會畀我試一啲嘢，我就膽粗粗，試下做一個冇乜機會出現嘅事。」 撰文：劉傳謙 採訪：游大東 攝影：梁碧玲

Mike舉行《歎息橋》原聲大碟演奏會，Bowie十分支持。（梁碧玲攝）

今次演奏會沒有安排岑寧兒和黃靖分別演唱劇集主題曲《困局》和《Yours Truly》，只有樂隊演奏，Mike解釋：「既然講到係演奏會，我好想透過音符講故事。如果要聽有人唱嘅版本，其實喺各大串流平台都聽到，或者佢哋喺日後嘅演唱會都會玩；但係今次將佢當係一首作品去演奏嘅時候，佢係可以有條件冇人聲喺度。」

Mike希望今次演奏會只透過樂器演奏，因此沒有邀請岑寧兒和黃靖現場演唱主題曲和插曲，舞台設計亦從簡，讓樂迷專心享受音樂。（梁碧玲攝）

音樂主導 林保怡：未睇過套劇都可以聽咗先！

Mike亦指，今次演奏會舞台設計從簡，務求聽眾欣賞時不受畫面限制：「當冇畫面嘅時候，可能會少咗一份導向，會有更多唔知道嘅想像出現，呢個演奏會好希望可以繼續延伸。音樂係由《歎息橋》誕生，依家攞住呢啲音樂去開演奏會，可能會將觀眾引伸去另一個世界，令《歎息橋》愈來愈闊、愈來愈廣。」

《歎息橋》監製林保怡（Bowie）亦認同Mike的想法，他說：「純粹聽音樂會令你嘅幻想空間更加大，如果有朋友仲未睇過《歎息橋》都唔緊要，你可以聽咗啲音樂先。有咗畫面反而會局限咗，只係會聯想到嗰個畫面；但係如果你冇呢個畫面，你淨係聽嗰段音樂，（幻想）空間會更加大，我好鍾意將創作空間同思想畀大家去諗無限大嘅嘢。」

Bowie認為，若聽眾沒有看過《歎息橋》，更能盡情發揮幻想空間。（梁碧玲攝）

Mike邊睇劇邊作歌：諗嘅過程可以更加透徹

Mike本業並非創作影、視配樂，在為《歎息橋》作曲過程中，他直言沒有參考任何方程式，雖然會感到有點不安，但同時感到創作自由度大：「我一開始睇劇本嘅時候，發現有好多錯綜複雜嘅嘢，例如同一個場景會出現幾次，但係佢哋出自唔同角色嘅視點。我覺得呢個係套劇一個好獨特嘅嘢，我唔可以三個場景都放同一個音樂，唔係就會冇意思。」

Bowie亦指，過程中導演團隊一直給予Mike最大自由度：「我同另外兩位導演（肥波、二五）講，每一個範疇都盡量畀自由度佢哋，千祈唔好同Mike講：『如果有一首歌好似某套電視劇咁就好啦』，我哋完全唔會做呢啲事，佢鍾意點就點。」

Bowie認為給予Mike足夠自由度非常重要。（梁碧玲攝）

在創作時，Mike會邊看劇本邊寫筆記，繼而循不同方向配樂，甚至決定該情節是否需要音樂。由於Mike在創作期間並非從劇組一次過收到所有剪接好的集數，因此在創作過程中，當了解較後集數的劇情時，他經常地重作已完成的集數。他解釋：「我唔係一個全知者，而係以一個半知者，半觀眾嘅狀態完成，呢個部分其實好好玩，喺諗嘅過程可以更加透徹，因為你可以返轉頭。」

Mike坦言為《歎息橋》配樂時，雖然會因為欠缺經驗而感到有點不安，但同時認為創作自由度大。（梁碧玲攝）

Mike在創作一首配樂時，除了希望強化該場節所帶出的情緒，有時候會從角色當下心態出發，當中採用的音樂往往令人意想不到。例如其中一幕要交代Ken（陳奐仁飾）離家出走時，背景音樂卻令人感到暢快，Mike解釋這個安排是別有用心：「我唔係要同佢作對，但係我真係覺得佢心入面一直都有想離開嘅狀態，因為屋企入面媽咪咁對佢。」Bowie亦指：「我覺得當時Ken係好開心，佢會覺得好爽，終於都可以離開啦！」

Mike坦言，製作一首配樂所用的時間，要視乎自己創作時的狀態，其中最有感覺，耗時最短的，就是備受觀眾討論、道盡Thomas（林保怡飾）和Sammy（周家怡飾）心聲的插曲《Yours Truly》。他說：「本身劇情上都令我淚湧，但係我睇嗰一幕嘅時候係有音樂，可能佢哋放咗啲歌播，我就要mute咗佢，再諗究竟佢哋播緊咩。嗰首因為太有感覺啦，大約15分鐘就已經寫好咗。」Bowie亦對《Yours Truly》第一次出現，即Thomas（陳健朗飾）在比利時着Sammy（談善言飾）扭大收音機的一幕非常深刻：「睇咗好多次都會好感動，我都係，雖然我係喺現場拍，亦都要教佢哋做，但係每次去到嗰幕，我都真係會淚湧。」

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《彩虹橋》放片尾有原因：令大家輕鬆返啲

至於Mike耗時最長完成的是主題曲《困局》，他解釋：「首先主題曲係我同岑寧兒合寫，各自負責兩段，寫完之後就由我去編，而編時候真係覺得好難，因為《Yours Truly》只係描繪緊嗰場戲，但係《困局》描繪嘅係成套戲，必須要諗得更加透徹。」至於片尾曲《彩虹橋》，Mike坦言希望透過這段純音樂，幫助自己返回現實世界：「其實我好多時睇到某啲情節都會好鬱結，瞓唔到，我一路做，過程中要睇好多次，但係我太代入套戲啦，所以需要一首歌，希望可以回復返大家嘅情緒，令大家輕鬆返啲。」

《歎息橋》主題曲《困局》由岑寧兒主唱，並與Mike Orange一同作曲。（資料圖片）

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Bowie承諾出原聲黑膠碟：蝕都唔緊要

目前《歎息橋》原聲大碟只有數碼版，樂迷可透過音樂串流平台收聽，Bowie承諾將會為大碟推出黑膠唱片：「二五同我傾完之後，我即刻話支持，可能會蝕，但係都唔緊要，我覺得係應該要做嘅，依家已經冇人會做Soundtrack嘅黑膠碟啦。（唔出CD？）唔會啦，黑膠靚好多，隻碟有12吋，裏面多嘢好多。可能係限定會推出咁多隻，手快有，手慢都有。」

Bowie坦言，當初想更進一步，將《歎息橋》搬到舞台上：「其實可以再搞大佢，有更加多嘢畀觀眾睇，會唔會變成一套舞台劇呢？不過呢樣嘢就要慢慢鋪，依家先由Mike做咗個演奏會先，等其他人現場感受下，淨係聽住《歎息橋》嘅音樂會係點呢？」