Aka趙慧珊挑戰直立板拍新歌MV　兩件頭泳裝上陣晒纖腰派福利

Super Girls成員Aka（趙慧珊）推出新歌《Fearless》，歌曲意旨人生路上雖會遇到不少恐懼或憾事，但只要以正確心態面對，學懂擁抱恐懼，即能將恐懼化作進步的動力。她早前到大嶼山為新歌拍攝MV，Fit爆的Aka更大派「福利」，以兩件頭泳裝上陣，大晒纖腰及42吋修長美腿，認真吸睛。

Aka推出新歌《Fearless》。

除了首度在熒幕前以泳裝示人，不諳水性的Aka更要在海中用直立板拍攝多個考驗平衡力的鏡頭。雖然她要在水中浸足數小時，且被大浪擊倒，連番跌下海，但她未有氣餒，更愈拍愈起勁，擁抱恐懼。她表示：「第一次嘗試喺海中用直立板玩平衡力，感覺既興奮又緊張，亦係暫時最難忘嘅MV。現場好大浪，淨係攞住直立板落水，都被大浪衝倒好多次，感覺都驚驚地，之後出海考平衡力，都跌咗好多次落海，飲咗好多海水，有一刻在海中，發現自己對腳掂唔到地，真係好驚。」

Aka在MV中挑戰玩直立板，克服對水性的恐懼。

MV拍攝當天適逢氣溫回落，Aka要不斷飲薑茶暖身，而拍攝期間，媽媽亦有「監場」，她表示：「細個我試過浸親，所以不熟水性，佢有點擔心我今次拍攝，亦都擔心我會凍親，於是就嚟睇吓，佢煲咗大煲薑茶嚟！」

Aka為保持好身材，決定戒食甜品，並不停加操。

提到今次以兩件頭泳裝上陣，Aka自言是首度在人前穿三角褲，感覺有點尷尬。為了以最Fit身型示人，Aka事前做足準備工夫：「本身有操開（做gym），為了今次MV，事前再操多啲，而且戒食甜品，冇得食我最愛嘅雪糕同乳酪。」

對於新歌內容提及恐懼和憾事，Aka笑言人生中有很多遺憾：「其中一樣，之前我跳芭蕾舞，因為要讀預科，冇爭取入讀演藝學院，對我來說是一件遺憾嘅事，但我總覺得人生冇遺憾，先係遺憾。」