音樂說｜張繼聰婚後被指指點點　曾想過自殺：文字真係可以寫死人

張繼聰近日接受港台節目《音樂說》訪問，從童星時期的經歷講到現在。他坦言中五畢業後，選擇以戲劇作生涯規劃，於是報考香港演藝學院，將心神全都放在戲劇課堂上，又指當時對歌唱毫無興趣：「上歌唱堂，我同黃華豐老師互相放棄對方，頭兩年我唔鍾意唱歌，直情可以話係敷衍同冇廉恥。」

張繼聰接受《音樂說》訪問。（香港電台第二台提供）

直至一次失戀，張繼聰才在白只影響下與音樂結緣，自始愛不釋手：「對後生嘅我嚟講，經歷失戀係好衝擊。我同白只真係好兄弟，因為佢都一齊失戀，我哋兩個組咗個『治療小組』，一齊拎住結他喺後樓梯又彈又唱，好快我就開始寫自己嘅歌，後來仲會去酒吧表演。」他指當時深受台灣音樂影響，談到杜德偉的《無心傷害》時，他坦言此曲開拓他對R&B音樂的認識。自此，他在歌唱堂的態度180度轉變，連老師都認同他別具潛質。

張繼聰坦言一開始不喜歡唱歌。（香港電台第二台提供）

張繼聰在學時期的創作已獲唱片公司及歌手垂青，當中包括鄭秀文的《Try Again》及陳奕迅的《防不勝防》，成為入行契機。即使中途目標轉戰唱作歌手，他卻從未想過會當上流行歌手：「我覺得獨立歌手好型，當時我都係諗住出到一百張唱片，信和有得賣已經好勁。」

張繼聰想做獨立歌手。（香港電台第二台提供）

回想2007年與謝安琪（Kay）結婚，張繼聰直言當時遇上人生低潮期：「當時係一個困境，同時面對好多壓力。一個廿幾歲男仔結婚，有小朋友，本身都夠大鑊，仲要日日被人指指點點，更堅強嘅人都好難受。」他在婚後經常被傳媒追訪，被巨大的輿論壓力困擾多年，一度萌生尋死的念頭：「我有諗過死，嗰時逼到一個位，我一係死，一係改變自己諗法。最後諗明白，可以唔係放棄自己生命，而係放棄人地對你嘅睇法，放棄自己嘅執着。我由26歲開始面對，去到30歲先釋懷。」

回想被狗仔隊跟蹤，張繼聰坦言傷痕累累：「其實只係一家人帶個仔出街玩，Family time，一見到有車跟，我唔知點面對又要被人寫咩。經歷過後，我深明文字真係可以寫死一個人。」後來他慢慢學懂放下，調適自己的想法，甚至會與狗仔隊記者聊天，對方更坦白只為交差，向他致歉。

張繼聰在2007年與謝安琪結婚，前者坦言當時遇上人生低潮。(張繼聰Instagram圖片)

談到跟Kay的相處之道，張繼聰想到李逸朗的《水》，又指：「好多人覺得婚姻係由愛情、激情，演變到感情。我認為婚姻好似水咁，水係必須。我同老婆仍有愛情，亦需經營，有時都要出去拍拖。」兒子踏入青春期，Kay難免感到擔心，但張繼聰卻認為轉變十分正常：「而家個仔青春期，我都開始改變（溝通方式），會更認真同佢講男人嘅承擔，仲有價值觀。男仔係要多磨練，我會揸電單車送佢返學，個過程好玩啲，佢亦冇得玩手機，都係一個Family time。」