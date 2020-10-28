小肥新歌MV拍攝期間遇紅雨拖慢進度　劉浩龍：冇試過用廿幾個鐘拍

小肥（徐志勇）和劉浩龍（師兄）日前為新歌《砒霜之後》拍攝MV，其中一幕轉到深水埗一間懷舊茶餐廳拍攝。當晚遇上紅雨，打亂拍攝團隊部署，最後拍攝時間更要由本來的17小時，延長至足足20小時。雖然二人要到翌日早上才完成拍攝工作，但過程中卻未見有疲態。

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記者按原定時間到茶餐廳了解拍攝情況，在確定要準備拍攝時，一眾演員隨即登上小巴等候。在大雨下，搬運器材成為最大難題，除因為茶餐廳本來的空間狹小，要準確安排器材位置外，更要避免用具被雨水淋壞，結果足足用約3小時，才能開始拍攝。眼見雨勢沒有減少的跡象，他們只好放棄其中一幕在後巷的情節，並加緊步伐追趕時間。

有關兩幫人講數的情節，都在這間茶餐廳中拍攝。（葉志明攝）

談到最難忘的情節，師兄直言，最難忘的就是拍攝時間：「呢幾年都冇試過用廿幾個鐘拍一個MV，嗰陣仲要一路戴住個假髮，呢個假髮都好焗，搞到我個頭好痕。」而小肥最難忘的一幕，卻在拍攝一開始已經發生：「嗰陣化好妝，換好衫，未埋位，於是自己就一路玩一路拍片，點知最後（扮）自殺嗰時整爛咗條褲。」

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被問到如何應付約20小時的拍攝工作時，師兄直言沒有太多準備：「成日拍嘢都會捱通宵，可能拍到夜少少嘅時候，飲返杯齋啡就冇事。」而小肥本來準備好充電器及遊戲機自娛，但最後都沒有用上：「有時間嘅話會喺車上面瞓覺，如果經過便利店就會買嘢食消磨時間。」