【音樂說】方皓玟對母親又愛又恨：試過去旅行唔出聲成個月唔返

方皓玟（Charmaine）過往甚少公開提及家庭生活，最近在接受港台節目《音樂說》訪問時，就主動談及與母親的關係。自小已經獨立自主的Charmaine，在中學時期便主動提出轉校四次，她感謝母親願意相信自己的決定，伴她走過人生中每一段路。

方皓玟接受《音樂說》訪問。（香港電台第二台提供）

曾恨母親太貪玩：試過成個月唔返屋企

Charmaine笑指母親是她人生的反面教材：「對佢又愛又恨，愛佢隨意自我嘅性格，又會恨佢太貪玩，試過我十幾歲嘅時候佢去旅行唔出聲，成個月唔返屋企。」Charmaine認為母女二人的關係更像朋友，無所不談，對於工作上轉變，母親都不會給予意見，只會默默地在身邊給予支持。她又透露因為母親「投訴」自己沒有為其創作，驅使她寫出歌曲《無人像你》，感激母親的陪伴。

現為人母的Charmaine，對母親又有截然不同的看法，她坦言：「以往覺得媽媽貪玩，而家理解佢嘅努力，一個working mum（在職媽媽）仲肯抽時間陪你去癲，我細個好多嘢想學，佢都會陪我去。原來對孩子最好嘅愛就係陪伴。」兩歲兒子正處於活力充沛的階段，Charmaine感慨這兩年是人生最大的挑戰，每天要陪兒子放電，近期更憂心於為兒子尋找合適的幼稚園。

方皓玟罕有地談及家庭生活。（香港電台第二台提供）

2017年，Charmaine突然宣告結婚，她重提此事感覺猶如「撞邪」：「（當時）突然就有種想要結婚嘅感覺，都唔知點解，但其實好自然會發生，好似撞邪咁。好多生活習慣、文化價值觀要互相適應。」她有感婚後令自己極速地成長，學懂從家庭角度考量，她又以歌曲《愛很簡單》概括感情生活，認為愛本應如此簡單。

Charmaine直言3年前突然結婚的感覺猶如「撞邪」。（香港電台第二台提供）

寫歌勉勵港人難度大增：我需要先自我治癒

方皓玟透過歌曲勉勵樂迷「你是你本身的傳奇」，但她坦言近年創作新歌愈來愈難，因為社會氣氛不快樂，香港人心情都很複雜：「我哋住喺同一城市，同步呼吸，我亦需要先自我治癒，花時間時沉澱出最真實嘅感覺，將來自新聞、社會氛圍嘅元素放埋一齊，先可以令大家有同感。」她時刻提醒自己不忘創作的初心及使命感，保持坦率的心靠近社會，並藉新歌《All We Have Is Now》鼓勵香港人活在當下完善自我，發光發亮。

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原定今年舉辦的首個紅館個唱受疫情影響而延期至明年8月，Charmaine淡然回應：「唯有邊走邊看。其實已經好幸運，去到出年可能仲好，個天畀更多時間我準備，都唔急。」