楊千嬅年底紅館騷不請嘉賓　近日起閉關操練：又去返以前嗰種感覺

楊千嬅即將於下月23日起大搞6場紀念入行25周年紅館騷《My Gratitude 25楊千嬅演唱會2020》，門票今日（5/11）正式公開發售，千嬅透露自己已經開始閉關，為演唱會密密練習。

楊千嬅已經開始為演唱會閉關練習，飲食亦相當節制，坦言：「去返以前嗰種感覺。」（葉志明 攝）

「其實我喺（開騷前）53日開始count down迫自己唔好咁任性，因為之前（演唱會）好似開好似唔開咁。每當見到朋友飲緊凍檸茶、凍咖啡，（會諗）：「都唔知開唔開到，不如嗌啦！」就飲啦。到嗰日count down第53日嘅時候就真係知死，真係唔飲得喎，真係開就大件事喎！因為驚啲氣管呀、或者食嘢唔可以亂嚟啦！開始真係會好strictly迫自己。同埋個氣氛開始嚟，又去返以前嗰種感覺囉！」

另外千嬅透露，暫時未考慮邀請演唱會嘉賓，「因為25年嘅歌曲都有好多想分享。」

楊千嬅透露，與主辦方商議過後，最終決定保留五成演唱會入座率。（葉志明 攝）

至於近日政府放寬演唱會入座率至上限七成半，千嬅指，與主辦單位商議過後，最終決定保留原先五成入座率。問會否擔心之後疫情變嚴重，觀眾可能不敢買飛，「最主要個參考都係嚟自睇電影啦！你講呢個憂慮係有嘅，因為始終都係危險。咁我哋都係觀乎《麥路人》嗰段時間（作參考），當然我哋都會盡能力做好防疫措施，希望大家可以安心嚟買飛。」

楊千嬅表示，今年演唱會暫不會邀請嘉賓。（葉志明 攝）