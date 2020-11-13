小肥做港台《十大》評審聽足129首歌　點名讚林家謙：確係幾好聽

小肥（徐志勇）和劉浩龍（師兄）早前為網劇《把砒霜留給自己》唱主題曲《砒霜之後》，二人昨晚（12/11）亦有雙雙現身葵涌進行直播活動。提到劇中有一幕師兄和小肥差點接吻，前者在接受《香港01》訪問時指，過往拍劇未試過與異性親吻：「拍咗十幾年戲終於錫過一次，同ToNick嘅恆仔（趙善恆），之後就冇啦，同女仔輕掂錫嘴都未試過。（期待同異性初吻？）梗係期待啦，做咁耐都冇就好瘀。」而小肥的幕前初吻就在表演舞台劇時獻給了朱薰，他直言當時感到尷尬，後來在入戲後就慢慢適應。

（左起）劉翁、小肥、蔡宛珊和劉浩龍現身葵涌宣傳新網劇。（梁碧玲攝）

臨近頒獎禮月份，身為港台《十大中文金曲》評審之一的小肥早前在社交媒體上載選票相片，指要從入圍的129首歌曲選出10首難度很高，又讚賞部份新人有個人風格和實力。

在旁的師兄質疑小肥是否仔細聽完全部歌曲，小肥回應：「我淨係聽咗一半咋，我真係諗住聽晒佢！（定係聽到一半就飛？）有某幾首啦！」被問到究竟有哪幾首作品令小肥忍不住Cut歌，他就不願透露，但同時亦點名讚賞幾位樂壇新血：「呢排真係幾留意林家謙、Serrini同埋per se，我覺得呢幾個單位幾特別。（師兄：我都聽過林家謙，係好Hit。）佢係創作才子，確係幾好聽，啲歌已經列入我個歌單度。」

小肥早前鬧爆不願聽新歌卻指香港樂壇已死的聽眾：「睇小香港樂壇嘅閣下我真係恭喜您呀！」（小肥Instagram圖片）

小肥和師兄都有聽過林家謙的作品，小肥更讚對方是創作才子。（梁碧玲攝）

師兄坦言羨慕小肥有機會擔任頒獎禮評審，直指這是一個難得的機會認識樂壇新勢力：「你唔會突然間上網搵，既然有呢個機會，就梗係要認識一啲新嘅歌手。（有冇心水？）我比較少聽歌，等小肥介紹畀我，都可以呀，薪火相傳，佢聽完就畀個List我。依家會搵小朋友介紹畀我，唔單止香港，外國都有，我覺得應該係要咁做。」

小肥點名大讚組合per se，Serrini和林家謙。（梁碧玲攝）