梁釗峰拆禮物日舉行首次個人音樂會：係我嘅人生大事

C AllStar成員梁釗峰近日忙到不可開交一心三用,原因除了忙於電視及網上演出之外,更要籌備在「拆禮物日」(26/12)於旺角麥花臣場館舉行的《Create My Own Universe 梁釗峰音樂會2020》。

這次是繼陳健安(On仔)後,再有C AllStar成員單飛開個人音樂會,釗峰直言:「我會形容呢件係我嘅人生大事,由單飛到擁有自己嘅專輯,當時都有想過幾時會有自己嘅個人音樂會,而家終於出現了,感覺成個過程好奇妙好感恩。」釗峰透露目前已經初步定好音樂會流程和表演內容,而這次音樂會主題與第二張個人專輯相似,在演唱會中創造自己的宇宙,他指:「完全係由冇到有咁創建一個屬於我嘅宇宙,一如音樂會海報上面嗰個月球咁,而喺呢個國度,你想見到嘅就保留,唔想要嘅就剔走,就好似我首歌《28 天》咁,我用咗廿八天去創造我嘅宇宙。」

門票將在下周一(23/11)安排信用卡優先訂票,並將在30日上午10時公開發售,釗峰的歌迷記得留意!

《Create My Own Universe梁釗峰音樂會 2020》資訊: 日期: 2020年12月26日 (星期六) 時間:晚上8時正 (20:00) 地點:旺角麥花臣場館 門票售價:HK$680 / HK$450 主辦機構: 寰亞娛樂 / 東亞娛樂