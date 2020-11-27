叱咤2020︱Serrini首殺入五強爭最喜愛的女歌手　姜濤陳卓賢互撼

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日（27/11）中午結束我最喜愛的男歌手、女歌手及組合第一階段投票，並隨即公布各個界別的五強名單。

要談論網民對「我最喜愛」獎項的影響，就要看看女歌手的最後五強。自12強名單出爐起，Serrini一直備受網民追捧，更有不少粉絲在留言區拉票，最後她亦順利打入最後五強。她在Instagram謝票時仍保持一貫幽默作風，提醒支持者：「公眾場合唔好咁多inside jokes」、「切勿高呼本人邪教名字 aka Hail Mami or sth worse like Heil Mami」「留言切勿囂張or叫『我媽咪係最好㗎』，要三思say sth humble like『Serrini都唔差』」、「本人聽眾言論不代表本人立場，本人言論也不代表本人立場」。

另外，方皓玟第三度打入最後五強，有望蟬聯「我最喜愛的女歌手」，而AGA和衛蘭亦順利入圍。反觀自2018年復出後，連續兩年順利打入最後五強的謝安琪，則與Gin Lee雙雙出局。

在大量「樹打手」支持下，Serrini首度入圍「我最喜愛的女歌手」最後五強（Serrini Instagram圖片）

+ 8 + 8 + 8

在張敬軒和周國賢因沒有上榜歌而失去競逐資格的情況下，男歌手方面戰況非常激烈，除了有不少新面孔加入競爭行列，投票期間張國榮打入8強更成為樂迷討論熱話。在今日的最後五強名單中，林家謙、Ian陳卓賢和鄭中基首度入圍，而姜濤和許廷鏗則是連續第二年入圍，而陳奕迅和Jer柳應廷就無緣五強。

姜濤人氣依舊高企，晉身最後五強亦不令人意外。（資料圖片）

+ 8 + 8 + 8

組合方面就沒有太大懸念，除了人氣男團MIRROR外，Dear Jane、艾粒（ILUB）及上年「我最喜愛的組合」得主RubberBand都順利入圍，而今年宣佈解散的樂隊Dusty Bottle，今年首度打入最後五強。ERROR及小塵埃就無緣晉級。

MIRROR出道兩年，每年都讓樂迷看到進步。（MIRROR Instagram圖片）

+ 4 + 4 + 4

樂迷可從下周一（27/11）中午12時起，在最後五強中投選心儀的音樂單位，用手上一票決定獎項得主誰屬。