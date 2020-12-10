【叱咤2020】與許廷鏗重返我最喜愛歌曲12強　艾粒：歌名好應景！

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在明日（11/12）中午12時就截止第三階段投票，屆時將宣布「我最喜愛的歌曲」最後10強誰屬。而投票走勢在今日（10/12）再有變化，除艾粒（ILUB）憑新歌《奇妙事不斷有》打入12強外，許廷鏗《無力感》亦重返名單內，而ERROR《我們很帥》及Jer柳應廷《水刑物語》雙雙出局。

點擊圖輯，睇睇目前12強走勢：

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艾粒雖然打入「我最喜愛的組合」最後五強，但《奇妙事不斷有》其實未有打入在周二公布的15強名單中，不過在投票截止前一日，這首歌才打入最後十二強。少爺占對新歌打入12強非常意外，在Instagram直言：「歌詞好應景！」除呼籲歌迷利用選票創造奇跡外，他又笑言：「以表謝意，如果打入五強的話，Donald將會正式改名做Ronald。」

艾粒過往的作品玩味較重，不過《奇妙事不斷有》的歌詞則較貼地。(資料圖片)

其實《奇妙事不斷有》之所以能夠憑後勁打入12強，除了艾粒本來的魅力外，歌詞貼地亦是歌曲一大賣點。歌曲中不但出現「起身返工先發現無（冇）工返」、「全部閂哂最後早睡早起」、「行獅子山當上富士山」等疫情下的苦況，更在副歌中鼓勵聽眾振作，相信「黑到盡處最後有光」。相比過往玩味較重的歌詞，這首歌絕對是疫情下的誠意之作。