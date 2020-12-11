【叱咤2020】我最喜愛的歌曲十強出爐　Serrini變小粉絲幫Jer拉票

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今午（11/12）公布「我最喜愛的歌曲」最後十強，其中MIRROR成員Jer（柳應廷）的首支單曲《水刑物語》雖在昨日一度被剔出12強名單，但在網民力挽狂瀾下成功復活，與另外兩位MIRROR兄弟姜濤和Ian（陳卓賢）一同晉級。

Jer曾指自己作品在樂評界得到好評，對一位新人而言已經是相當難得。如今《水刑物語》打入十強，作品再次得到樂迷肯定。（陳順禎攝）

最新5G手機12 Pro隨時屬於您！投選「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，內容寫得最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案就可以成為巨獎得主啦！

另外，鄭中基繼2005年《無賴》後，亦憑ViuTV劇集《暖男爸爸》主題曲《My Only One》再度入圍。不過兩首長期留守12強名單的作品，莫文蔚《呼吸有害》及RubberBand《漫長》則雙雙出局。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強，睇睇你貼中幾多首：（排名不分先後）

+ 4 + 4 + 4

Serrini盼十強止步？

十強名單上還有「陀地歌姬」Serrini的《網絡安全隱患》，不過她得知結果後，第一時間竟然在Instagram限時動態中直言：「十強止步me唔該。」又呼籲網民在下星期投給其他對手，甚至在商業電台Instagram化身Jer的粉絲留言：「好開心《水刑物語》可以入十強！請繼續支持用心唱歌嘅新人Jer。」

不過在限時動態中，Serrini就沒有提及林家謙。雖然二人曾在「第二屆KKBOX香港風雲榜」中針鋒相對，但一舉一動只是節目效果，Serrini更曾在商台節目《一圈圈》訪問中幽默地為好友拉票：「個心係想投姜濤嘅，個腦就覺得林家謙啲歌做得幾好，投林家謙囉！」

Serrini曾在《一圈圈》中讚賞林家謙的音樂作品出色。（影片截圖）

《叱咤》下星期一（14/12）起將開展第四階段投票，樂迷可從「我最喜愛的歌曲」最後十強中投選心水，決出最後五強。雖然Serrini曾在音樂節目《限聚音樂Hear To Feel》中揚言希望保持低調，但她本來在社交媒體就有一定號召力，絕對有機會更進一步。