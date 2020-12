【女人俱樂部】全曲集獨欠劇集歌　因版權問題做唔成原聲大碟

曾在2014年播映的無綫劇集《女人俱樂部》(又稱M Club),今個星期起於凌晨12點半深宵時段播放,一眾主角年輕時追星的場景,更是喚起80年代樂迷的回憶。當年環球唱片打鐵趁熱,決定收錄曾在《女人俱樂部》出現的曲目,推出名為《M Club》的大碟,但專輯內沒有收錄3首劇集歌,令不少劇集支持者失望。

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇,答埋簡單問題,隨時贏最新5G手機12 Pro!

劇中出現大量譚詠麟、張國榮、梅艷芳等一代巨星的名作,環球趁機推出《M Club》,並以「《女人俱樂部》全曲集」標榜。(影片截圖)

專輯內的文案以「《女人俱樂部》全曲集」標榜,一共收錄19首在劇集聽到的80年代作品,包括朱莉為其女兒湯嘉麗(岑麗香飾)命名時聽過,譚詠麟的《暴風女神Lorelei》,及M Club跳舞時經常會聽,Cyndi Lauper的《Girls Just Want To Have Fun》。不過有樂迷留意到,劇集主題曲《星斗群》、片尾曲《Let's Dance》和插曲《友誼》都不在專輯內,指這張專輯只是一張「偽原聲大碟」。

19首歌中,譚詠麟的作品的確佔大多數,的確能反映出主角是譚詠麟忠實支持者。不過專輯內沒有收錄主題曲,卻令不少《女人俱樂部》的粉絲失望。(唱片封面)

再仔細一看,封面只指曲目來自《女人俱樂部》,其實這張只是環球趁著劇集熱潮而推出的一張歌曲精選合輯。雖然當時無綫與環球在版權風波上已經破冰,令劇集得以透過歌曲重現80年代少女追捧譚詠麟的畫面,但劇集歌曲版權始終還是屬於星夢娛樂,環球要在專輯內收錄主題曲,的確要先在歌曲版權上達成共識。