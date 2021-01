Adele《21》十周年　《Rolling in the Deep》原來係最原始版本？

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-01-25 17:52

英國天后Adele於2011年推出的大碟《21》迎來十周年,甚少在社交平台更新的Adele特別出Post紀念這個日子,吸引到大批粉絲讚好,更問偶像何時才會發布新歌。《21》收錄了多首經典大熱歌,包括《Rolling in the Deep》、《Someone Like You》、《Don't You Remember》等,同時更創下了多個紀錄。

這張被譽為21世紀最偉大專輯之一的大碟,是Adele在21歲時創作兼收錄,並在開售7天內賣出257,000張。根據官方排行榜,《21》在英國推出6星期就達到100萬的銷量,去到57周就達到400萬,至今全球銷量更高達3,100萬張,更曾45次成為唱片銷量冠軍,成績非常驚人,打破經典搖滾組合Simon & Garfunkel於1970年憑專輯《Bridge Over Troubled Water》先後33次登頂的紀錄,更憑這張專輯奪得7個格林美大獎。

值得留意的是,收錄在《21》中的《Rolling In The Deep》其實是Adele演繹這首歌最原始的版本,唱片監製Paul Epworth曾在訪問中透露這個版本比起後製的版本更完美。另外,歌曲《Rumour Has It》的靈感來自Adele的真實對話。跟Adele合作的唱作人Ryan Tedder接受《Entertainment Weekly》訪問時表示,有次Adele氣沖沖來到錄音室,並抱怨身邊的朋友在講自己的是非,更誤傳Adele搭上不同的男人。

