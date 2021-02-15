莫文蔚留港錄廣東歌陪媽媽過年　預告今年6月舉行紅館最終巡唱

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-15 23:56

上年莫文蔚（Karen）以一曲《呼吸有害》橫掃香港四大頒獎典禮，她今年農曆新年期間沒有飛回歐洲和老公相聚，而選擇在香港過年，稍作休息之餘，亦相當珍惜與媽媽相處的時間。Karen年後工作檔期也排得滿滿，她指目前已錄好幾首新歌，當中亦包括廣東作品，期待很快可以帶給香港樂迷驚喜，又向粉絲拜年：「我祝福所有朋友身體健康，牛年大吉！」

Karen因為公事繁忙，今年是婚後第一次和老公分隔兩地過年，她說：「今年的過年可以正常休息幾天，其實今年的農曆新年對我來說是非常特別的，因為通常每一年的習慣我都會趁休息的時候回去歐洲陪我老公，可是今年在香港一直還有很多工作忙著要完成，所以決定今年留在香港陪我媽媽一起過年，也是非常好的一個安排，媽媽也非常開心！」️

除了盡快聽到Karen新歌外，相信最令樂迷期待的是她世界巡唱最後一站能順利舉行。她日前在商台節目《叱咤樂壇》訪問中透露，巡唱將暫定在今年6月舉行，適逢6月2日將是Karen 51歲生日，如果個唱如期舉行，對她而言將是喜上加喜。她透露歌單將與過往場數有不同，最大改變是加入更多廣東歌：「我睇返自己以前唱過啲歌，原來係有好多廣東歌，大家都鐘意聽、都想聽。所以歌單會多咗好多新嘢，我都好期待。因為有好多廣東歌好耐冇唱，甚至有一、兩首從來未試過喺現場演唱。」

《絕色莫文蔚25周年世界巡迴演唱會》是Karen最後一個大型巡迴演唱會，她早前在訪問中親口證實，如果疫情持續放緩，將在6月於紅館舉行最終站。（視覺中國）

莫文蔚《呼吸有害》反應勝預期 傳最後巡唱香港站獲批紅館優先期