許靖韻想挑戰包辦曲詞編監　郊外影新碟封套冇廁所忍足十個鐘

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-19 20:00

許靖韻（Angela）今日（19/2）推出新EP《Step Forward》，一共收錄5首上年推出的作品，包括《別為我好》、《謝謝對不起》、劇集《戰毒》主題曲《我們都錯》等。Angela稱新碟為「友情專輯」，因為過去一年曾經合作的幕後音樂人，如林奕匡（Phil）、監製徐浩和上年的樂壇新人張楚翹都是圈中好友，談起與Phil在《別為我好》中的合作時，她指：「《別為我好》係好朋友林奕匡作曲，一直都好欣賞佢嘅歌，前年嘅音樂會亦都演唱咗佢嘅作品，今次鼓起勇氣向佢邀歌，促成咗第一次合作，碟入面亦都有一個同佢嘅合唱版。」

Angela稱今日推出的新EP《Step Forward》為「友情專輯」。

而《代罪羔羊》則由Angela自己作曲，她希望自己日後能一手包辦曲、詞創作：「今次係一個新嘗試、新方向，雖然唔係坊間接受度高嘅曲風，但自己都好鍾意，嚟緊都會寫多啲唔同曲風嘅歌俾大家。除咗自己作曲，都希望可以幫自己填埋詞，一首歌嘅曲、詞、編、監都係自己個名，係我嘅一個目標。」

Angela希望擁有一首自己包辦曲、詞、編、監的作品。

新碟封套則安排到郊外拍攝，團隊特地把鋼琴搬到山上，大自然跟鋼琴映襯下有着特別的對比，營造她鋼琴才女的清新形象，而Angela穿着又重又長的白色紗裙，笑說有一種像在拍婚紗照的感覺。其實她在每次拍攝都會有不少蝦碌事發生，這次亦不例外，她說：「今次喺山上拍攝，冇廁所、亦冇地方換衫，特別係呢條紗裙勁大條，上車換衫已經塞爆咗架車，多謝同事人肉擋住架車俾我換衫。」被問到如何解決生理需要，Angela直言：「所以我冇乜飲過嘢，同埋唯有忍，忍足十個鐘！哈哈哈。」