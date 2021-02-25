AGA相隔5年後再上TVB　未決定會否參加頒獎禮：我冇諗到咁遠

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-25 00:15

久未露面TVB的環球歌手AGA（江海迦），周三（24/2）跟同公司的Gin Lee（李幸倪）和陳凱詠（Jace），到將軍澳電視城出席「音樂永續 樂壇同享」記者會。相隔5年未在TVB露面的她感到非常興奮：「都有啲好熟悉嘅感覺，有5、6年冇上過嚟，今次好開心，可以同大家分享自己嘅音樂。好開心今日可以上到嚟，大家都好耐冇見，例如JW（王灝兒），其他歌手朋友都係，今日突然間有種去頒獎禮嘅感覺。」

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AGA指今日相當興奮，因為可以再見到其他歌手。（梁碧玲攝）

現時除了多一個平台宣傳新歌外，AGA更希望藉此嘗試與更多歌手合作，談起坐在旁邊的鄭俊弘（Fred），AGA稱只是簡單問好，沒有太多交流。她又指自己未想過參加TVB頒獎禮：「我冇諗到咁遠，但係今日都開心嘅。頒獎禮係一年一度嘅事，但係我希望今年可以做返晒上年延期嘅演出，頒獎禮如果能夠參與都開心嘅。（紅館今年搞得成？）依家都係同公司一路傾緊，大家都想搵個時間繼續搞，都有共識嘅，希望可以快啲見到大家。（今年？）希望啦。」