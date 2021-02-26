林二汶入行廿年首個紅館演唱會　全場劃一價錢不設山頂位？

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-02-26 22:00

剛奪得「叱咤樂壇我最喜愛女歌手」的唱作歌手林二汶，將於3月27日踏上紅館開個人演唱會，而且坐位安排好特別！二汶說：「相信我係第一個『沒有山頂朋友』嘅紅館演唱會，因為全場劃一 $680，以配合場館嘅特別座位安排。」

被連登仔形容為把聲靚極的二汶，出道二十年首次在紅館開個人演唱會，歌迷都好期待她在演唱會上如何使出渾身解數，不過二汶在拍攝演唱會海報現場卻只肯俾貼士大家，答案可從她在海報的造型此中尋。

二汶解釋：「拍攝海報呢個造型我形容為『棉乾絮濕』，其實除咗靚之外，重同今次演唱會好有關係，因為編織係要日復一日一針一線好有耐心，所以編織呢個精神，擺喺唔同嘅工作入面，都可以形容走漫長嘅路至可以完成，好啱我呢個演唱會，都係一點一滴咁構成。我演唱會名叫《The Beginning of Faith (信仰的開端)》，因為我有首歌叫《最後的信仰》，個意義係你相信你一直努力織到底，果樣嘢就會出現了，呢個係我做咗咁多年嘅其中一種精神，所以編織係同我成個演唱會好有關連。不過我係完全唔識，就算讀書上家政堂，所有編織功課都係由我阿媽阿婆阿姨幫手合作製作，好慶幸身邊幾位上一代婦女咁有才藝，所以今次都係一併向佢哋作出致敬。」