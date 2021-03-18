重溫5首許廷鏗華納時期代表作　4年前用《根》感激離巢前各種相遇

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-18 19:46

許廷鏗（Alfred）日前宣布與華納唱片完約，未來將以獨立歌手身份繼續在樂壇發展。他形容現階段的自己就像經營小店的老闆，在缺乏大廠牌的支援下繼續尋找更多音樂上的可能性。再看Alfred華納時期的作品，雖然知名度未如《青春頌》、《我的志願》、《螞蟻》等星夢時期的代表作，但4年間的歌曲都發人深省，以下5首離巢前的作品絕對值得一聽再聽：

許廷鏗被指與華納鬧翻後首開腔 親認離巢：我會堅守自己音樂理念

許廷鏗日前在社交網站承認與華納約滿的消息。（許廷鏗Instagram圖片）

《根》

4年前轉投華納時，Alfred第一首派台歌，正是與舊東家星夢有關。回顧昔日歌唱比賽時的畫面，經歷過各種相識與不幸，Alfred選擇感恩身邊經歷過的人和事，包括為此曲獻聲的王嘉儀（「2868」代表著二人在《超級巨聲》時的參賽編號）。

《神奇之旅》

此曲透過較舒暢的編曲，提醒都市人要抽時間和空間放鬆自己，忘記一切煩惱。在香港，要放下工作尋找自己的散步之旅，實在相當艱難，如用約5分半鐘時間聽聽歌稍作放鬆，對打工仔而言會否更容易做到？

《停半分鐘聽一闕歌》

歌曲只求大眾花一點時間認識身邊的廣東歌，對熱衷香港樂壇的歌迷而言，這首歌的意義尤其深刻。MV中不僅出現卡式帶、Walkman、CD機等不同年代的聽歌方式，更分別分享《海闊天空》、《囍帖街》、《青春頌》等不同年代的經典作，誠意十足。

《無力感》

疫情下的生活過得並不容易，不少人都感到情緒低落。Alfred決定從悲觀及樂觀兩種心態同時出發，為探討負能量的專輯《Negative》中帶來勵志歌，期盼大家同心協力，「如不想失救就合力自救」。

《Negative》

上年大碟《Negative》的同名歌曲，曲風上與過往Alfred的作品已經截然不同，突顯出負面情緒帶來的黑暗感。歌詞上交代都市人在對錯難辨時的心境，一句「錯不可對嗎，對不可錯嗎」，為聽眾帶來值得反思的議題。