專訪︱葉巧琳與Serrini梁祖堯演音樂劇圓夢：羨慕成班人載歌載舞

「我等到喇!係音樂劇呀!」 三個星期前,葉巧琳(Mischa)在個人Instagram帳戶宣布,將於今年8月參演「風車草劇團」的百老匯音樂劇《孿孿成人禮.Falsettoland》,拍檔除了《全民造星III》的同組組員張進翹(Manson),還有導師之一兼劇團創作總監梁祖堯,以及近年人氣急升的「陀地歌姬」Serrini等等。如此陣容,放諸今天的香港年輕人市場,雖然未至於如MIRROR演唱會那樣一票難求,也幾乎可以寫包單票房必爆,但Mischa難掩興奮的主因並非如此──因為她總算圓夢了。 「當年讀APA(演藝學院)嘅時候,有年暑假去咗New York嘅Manhattan School of Music,讀咗一個月嘅Music School,當時喺Broadway睇音樂劇,爽,但係好貴,我好羨慕佢哋成班人載歌載舞嘅感覺,我係鍾意嘅,因為呢類型嘅表演喺香港係冇㗎,只能夠喺外國請團隊過嚟開Show,所以而家只要有機會可以接觸音樂劇,我真係唔理咁多,一定參加。」好多《造星III》觀眾或者覺得,Mischa喎,係唱家班喎,只要一開聲便「通殺」吧,想演音樂劇,有幾難?!實情是,機會總與她擦身而過。 8年前參加香港Sony Music的歌唱比賽奪冠,再以組合Trekkerz名義出道,加上本身在香港演藝學院主修古典音樂,有五年的歌劇訓練,唱功無容置疑,但總是無法彈起,葉巧琳三個字總是無法讓人記住,AGA(江海迦)是她的「同屆同學」,今年元旦已成為「叱咤樂壇女歌手金獎」得主,反觀Mischa的事業,因為參與《全民造星III》才漸見起色,派台歌《浸浴》分別在中文歌曲龍虎榜和903專業推介奪得第一位和第二位,又在ViuTV節目《囝囝女女730》擔任主持,再加上參演《孿孿成人禮.Falsettoland》,但今天她已36歲了,以普世標準而言,都是太遲了吧。 乍看是懷才不遇,其實Mischa坦言自己要負很大責任。「諗番轉頭,冇嘅,條路自己揀,要咁樣行,我嘅代價咪就係27歲先喺APA畢業,所有嘢都Start得好遲,要自己承擔,我係好後悔,冇辦法,因為已經發生咗,但我放得低嘅。」在一小時的訪問裏,Mischa不介意分享她年少時的「超級叛逆黑歷史」,逃學屬小兒科,最爆是躲在家中當了一年廢青,起身,食嘢,打機,再食瞓,今天她能夠開心見誠坦白講,很大程度因為《造星III》的〈給十年後的我〉演出,她跟那個年少無知的自己和解,「嗰陣時我哋同阿祖做咗好多Workshop,電視冇播到,佢提醒我,其實我都要擁抱番以前嘅自己,要愛番嗰個自己,唔好成日……點解我想喊嘅?!」 從舞台得到自信,因舞台得到救贖,所以她決定在總決賽當晚高唱《浸浴》,憑歌寄意,那句連唱三次的「洗吧~洗吧!」儼如吶喊,「《造星》呢個舞台畀我咁大空間,畀我咁多人,仲有老師,陪住我成長咁多個月,我係好想將呢個能量話畀佢哋所有人聽,我想唱呢首歌畀大家聽好耐喇,我而家要話畀你知我嘅故事呀!」這個新的Mischa比較敏銳,比較快樂,散發自信光芒。 撰文:游大東

Mischa以往甚少透露自己學生時代的經歷,今次可謂毫無保留地公開「黑歷史」。

起跑線上倒後行

很多人都希望自己「贏在起跑線」,這一點,葉巧琳是讓人羨慕的,了解她學生時代在哪裏讀書便會明白。中學時代,先入讀Island School(港島中學),半山老牌國際學校,13歲那年,飛往英國讀女子寄宿學校,因為成績好,跟父母申請轉去美國完成餘下的中學課程,之後升讀三藩市大學(University of San Francisco,USF),主修攻讀醫學前的必修科:生物、化學、物理和微積分,豈料一年後輟學返港,往後才再申請入讀香港教育學院(現稱香港教育大學)音樂系副學士,再轉到香港演藝學院,完成古典聲樂的學位。

假若家中財政狀況「掹掹緊」,單靠「心口掛個勇字」也不能成事。偏偏Mischa站在「起跑線」面前沒有起跑,更倒後行!來到今天,她以輕鬆中見無奈的語氣說:「咁條路自己揀,自己要咁樣行,代價咪就係遲咗好多年畢業,連帶我嘅Career都Start得好遲。」事緣當年Mischa的哥哥率先飛往英國讀書,父母本已對她有同樣安排,最終因為個性太反叛而離港,「屋企家教嚴,但得我一個女,Daddy錫到我燶,變咗佢同媽咪都管我唔掂。」她直言在Island School讀書,朋友對自己太重要,需要透過「合群」確保「友誼永固」,從別人身上獲取自信,「所以朋友叫我做咩我就做!」

新歌《浸浴》講述Mischa決心洗走所有不如意的事,在演藝路上重新出發。

堅持轉到美國讀書改寫一生

近朱者赤,近墨者黑,Mischa變得愈來愈曳。「識咗啲唔係太好嘅朋友,佢哋而家有啲都變咗好㗎喇,嗰陣會唔返學去機舖呀,或者放咗學唔返自己屋企,去朋友屋企過夜呀,好反叛。」正因如此,父親決定將她送走,去英國的寄宿學校讀書,不願意也得離開,「嗰邊咩都冇,跟住咪修心養性讀書,考到好好嘅成績,但當時其實我係好憎爸爸,(不明白)點解要Send我去英國讀書,所以我話唔要喺嗰邊讀書,既然考到好成績,我就要去美國。」青春,就是任性,但任性的代價有時可以很大。

「呢個決定係改變咗我一生!」英國學制跟美國南轅北轍,這樣就大件事了。「喺GCSE(英國會考課程)學過嘅所有嘢,包括Phy、Chem、Bio(物理、化學、生物),去到美國其實全部都係教同一樣嘢,去到喺美國中學畢業之後,好似完全冇學過嘢、冇進步過咁樣。」去到入讀三藩市大學之後,問題更見嚴重,「(學習內容)突然之間一跳就跳到好難,加上反叛期,身邊啲朋友都好貪玩……」最初計劃讀醫,不過僅一年後便因為成績欠佳,輟學返港。「我成日都會諗,如果當年留喺英國繼續讀埋A-Level,我肯定會讀到一間好好嘅學校。」

Mischa直言年少時因為受盡父母溺愛,形成極度反叛的性格,結果浪費了很多寶貴青春。

做足一年廢青 老竇拿報紙引「開關」

這個世界無如果,但當時Mischa年紀還輕,就算知錯,就算後悔,也不代表人生突然出現曙光。從美國返港之後,因為沒有學校取錄,Mischa索性放棄自己,窩在黑暗的房間,終日面對光掁掁的電腦屏幕,「返嚟香港之後,咩都唔做,打足一年機,嗰陣時打《RO》(《仙境傳說》),每日就係起身、食嘢、打機、瞓覺、食嘢、打機、瞓覺,屋企煮咗飯,係要搬(飯餸)入房,之後繼續打機,好頹廢,對我嚟講呢個係一段好黑暗嘅歷史。」Mischa承認,做「宅女」期間甚少跟家人溝通,直至有天,父親拿着一份報紙走進房間,嘗試將女兒從「黑洞」中拉回現實。

「佢入嚟,畀份報紙我睇,話教育學院招生,係Associate Degree副學士。」Mischa坦言,打《RO》打足一年,都開始打到厭,碰巧父親為自己打開另一扇門,覺得但試無妨,那是一個音樂系課程,「佢哋話收我,咁我咪讀囉!」單純照字面解釋,也會覺得當時Mischa的態度不太堅決,這可能是人生未找到目標,也可能是她怪責自己,白白浪費很多時間,發自己晦氣。「明明已經中學畢咗業,(升讀大學後)又要讀番副學士。」也罷,無論如何也得接受現實,但Mischa漸漸發現,當自己進入音樂世界之後,人生開始出現微妙轉變。

問Mischa假如沒有《造星III》這個「最後機會」,到底她的演藝事業會如何走下去?她笑言:「我自己Imagine,我諗公司都會幫我出埋嗰三首歌嘅,但之後都唔知條路點行㗎,可能要同佢哋開會睇下點,因為自己年紀都唔細,又有一個好穩定嘅男朋友,係唔係時候建立家庭呢?」(資料圖片)

圓夢在香港演出音樂劇:我一定要做!

Mischa自細已學習彈琴和參與合唱團,有一定基礎,多年後在靠近山野的教育學院校舍再次進修,「我喺教育學院兩年,係有一啲Performance嘅,我又有做Choir(合唱團)solo,個個都覺得:其實你係唱到。」音樂令人生重回正軌,在同輩的支持下,Mischa自覺可以多走幾步,決定重新找老師教唱歌,當知道要繼續升學後,決心完成樂理和鋼琴考試,再同時間報讀教院、港大、浸大與演藝的學位課程,悉數獲取錄,最終選擇了入讀演藝。有得揀,唔開心就假,但更令她興奮的,是能夠慢慢理解「自信」是「自己畀信心自己」,不應外求。「入咗去APA之後,好Enjoy,因為每星期都要喺個Hall入面,當住啲同學面前唱歌,老師會執我哋,慢慢就覺得自信係由舞台得到,咁樣唱係OK Enjoy㗎喎,開始鍾意番呢樣嘢。」

有趣的是,Mischa回想,關於舞台,關於音樂,關於唱歌,其實人生一早為她埋下伏線,奈何年少無知,沒有察覺它有多重要。「好細個,未反叛之前,媽咪同爹哋有帶我去睇啲音樂劇,第一套係《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》(《約瑟與神奇彩衣》),佢哋有成隊Orchestra(管弦樂團),好鍾意,好震撼,跟住當然有睇《Phantom of the Opera》(《歌聲魅影》)、《Les Misérables》(《孤星淚》)啦,記得喺APA讀書嘅時,有個暑假去咗New York嘅Manhattan School of Music讀咗一個月的Music course,就去咗Broadway睇Music,超貴,但見到佢哋成班人載歌載舞嘅感覺,我係好羨慕、好鍾意,但呢類型嘅表演喺香港係冇㗎,所以而家有機會,我真係唔理咁多,因為呢個係我其中一個夢想,我一定要做,譬如《造星III》扮女巫嗰個Performance(《黑魔法愛情研究所》),我諗係咁多Round入面最好玩嘅一次,我演得好開心。」而在《造星III》「畢業」後,Mischa除了推出新歌《浸浴》外,亦宣布在今個月與羅敏莊、王耀祖、林澤群、邵美君、鄭君熾、朱栢謙等一同演出《我們的音樂劇Reimagined》,重新演繹本地音樂劇的作品,又會在8月跟《造星III》的Manson,以及Serrini一起參演《孿孿成人禮.Falsettoland》,還有ViuTV的節目《囝囝女女730》,連帶Instagram的粉絲數目亦升至3.5萬,今時今日的Mischa,總算能讓觀眾記得,不再半紅不黑了,更直接的感覺是:自在了。

參加《全民造星III》,除了令Mischa重拾自信外,亦明白站在舞台上唱歌不是想像中那麼容易,後悔自己曾經是位無知觀眾。「以前睇電視見到有人唱歌,就會話:『嘩,點解唱到咁差都可以上電視嘅?』我真係咁諗,而家我真係想同當時嗰啲歌手講對唔住。」(資料圖片)

《我們的音樂劇》音樂會將於4月16日至4月18日舉行,屆時Mischa與羅敏莊、王耀祖、林澤群、邵美君、鄭君熾、朱栢謙等一同獻唱由節目策劃及音樂總監高世章特別精選多個音樂劇選段,包括《遇上1941的女孩》、《雪狼湖》、《邊城》、《一屋寶貝》、《奮青樂與路》及《柯迪夫》等。

令Mischa圓夢的音樂劇《孿孿成人禮.Falsettoland》將於8月舉行,除了Serrini之外,《造星III》導師之一的梁祖堯和同組組員Manson(張進翹)都有份參演,惟暫時未知故事設定如何。(風車草劇團facebook專頁)

出道不久即遇低潮期 參加《造星III》找回自己

「心態上係輕鬆咗嘅,因為喺《造星III》,終於做咗一啲平時我做唔到嘅嘢,成日都有人同我講,唔好拎番Opera嘅嘢出嚟,要揼低佢,但嚟到呢度,我總算叫做唱到少少,同埋好多人一路都話我冇咩Character,睇唔到我有咩Interesting嘅嘢,但係Through呢個比賽,又好似見到,又得到別人肯定,令我自己信心強番啲,我知道自己要點樣行落去。」Mischa笑言,正因如此,她心態上變得輕鬆了,有一日寶姐(其中一位《造星III》編審兼MIRROR經理人)跟她說,「佢話:『阿Mi,我覺得你有光呀而家!』,我話係咩?而家諗深一層,呢個光就係自己嘅自信,唔係好似以前咁迷迷糊糊,但可能我好少咁樣畀人讚,會覺得有啲尷尬,我會想縮。」

剛才Mischa不是說,因為修讀音樂和歌劇令自己重拾自信嗎?何解入行後又再迷失?原來是成也Opera,敗也Opera,Mischa於2013年出道,去到2020年參加《造星III》,再到2021年重新出發,她經歷了整整8年的「低潮期」,比當年在美國讀書成績欠佳返港做「廢青」打擊更大。「當時我會覺得,我讀歌劇出身㗎喎,論表演,大大話話都有5年Training啦,我一定係比其他新人有更多表演Background,但出到嚟先發現係另一回事,係另一個世界,我諗得太簡單。」「拾回活著的精髓/自信再結聚/洗過臉/經過浸浴/融化了眼淚」,是《浸浴》其中幾句歌詞,刻劃了Mischa的這些年來的心理轉變,眼淚之所以出現,既是理想和現實的距離太遠,這個章節,要由Trekkerz的第一首派台歌《原地出發》說起。

葉巧琳着泳衣性感演繹《浸浴》MV 靠燈光扮瘦:接受咗自己係肥

