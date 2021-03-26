MIRROR演唱會加開兩場　快達票截圖遭鏡粉瘋傳　料周六記招將交代

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-26 20:09

MIRROR成軍兩周年演唱會有望加開兩場！（宣傳海報）

男團MIRROR兩周年演唱會《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》，三場門票日前火速售罄，不少「黃牛黨」已在網上兜售門票，曾以高達$8,000售賣兩張價值$1,280的VIP門票。經理人花姐（黃慧君）接受《香港01》訪問時曾承認演唱會加場難度高，不過今日就傳出好消息。

花姐曾指MIRROR加場難度高。（資料圖片）

MIRROR演唱會門票火速售罄 花姐認加場難：要12個人一齊已經好難

MIRROR演唱會門票4小時售罄稱考慮加場 網上黃牛飛最貴達$8,000

網上流傳一張網民在快達票網站的截圖，發現宣傳照加上「反應熱烈，加開9-10 MAY 2場」，更指下周一10時將公開發售。記者及後再登入網站，發現加場消息已經刪走。其後記者再向MIRROR方面查詢，對方稱暫未收到相關消息，有待進一步了解。而MIRROR明午（27/3）將在ViuTV舉行記者會，預料會交代加場相關消息。

有網民發現MIRROR將加開兩場演唱會。（網上圖片）

其後快達票已經刪走相關信息。（網絡截圖）