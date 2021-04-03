【專訪】RubberBand紅館騷講散聚　泥鯭否認解散：好想留喺香港

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-03 17:25

最近疫情漸有改善下，不同歌手都開始籌備及舉辦公開演出，繼上個星期的林二汶後，今日（2/4）起RubberBand亦將在紅館舉行一連四場《RubberBand Ciao 2021》音樂會，在政策最新安排下，座位亦可進一步加開至75%。這次演唱會的名字「Ciao」是意大利文，既解作「你好」，又有「再見」的意思，正是希望帶出面對離別時，要堅信與對方以後有緣再聚。 當提及到Ciao中「散」的意思，坊間就開始猜測，這支出道12年，在5年前離開寰亞唱片的獨立樂隊，如今會否抵不過疫情衝擊而在演唱會宣布解散？在專訪中，四子就先向樂迷大派定心丸，其中鼓手泥鯭（黎萬宏）就指：「好明顯唔係啦，只不過係依家呢個大環境，令我哋覺得呢個題目係最有感覺，所以就用呢樣嘢嚟做主題。」闊別9年，RubberBand再度返回紅館，既能找回過往與觀眾近距離互動時的喜悅與動力，亦總算能將製作《i》時小小的心願實踐。 撰文：劉傳謙 攝影：陳順禎

RubberBand在這個周末進軍紅館，舉行《RubberBand Ciao 2021》音樂會。（陳順禎攝）

最想再同觀眾互動

上年12月，RubberBand以新專輯《i》為出發點，決定舉行《！》網上音樂會，聯同監製雷柏熹（Patrick）13人爵士大樂隊，現場演繹專輯內9首作品。如今能在紅館舞台再次與觀眾見面，泥鯭直言當中最大分別在於觀眾：「其實表演者同觀眾之間嘅關係就好似打乒乓波，你打一板畀我，我就打返一板畀你，但係網上騷就好似對住牆打壁球，自己同自己打。有時候演出嘅情緒係觀眾畀返嚟，佢哋投入，自己就自然更加享受，係相輔相成嘅。觀眾一起嗌、拍手，其實都係一件事嚟，呢種模式對觀眾嚟講都冇咗嗰種享受。」

RubberBand相當照顧位處「平價位」的觀眾，例如在兩年前的《Hours》演唱會，他們就在觀眾席中央搭四面台，又與在舞台附近觀眾交流。（資料圖片）

若然要感受觀眾氣氛，何不仿效陳健安的網上演唱會，在大熒幕中投放一位位觀眾實時看表演的畫面？主音6號（繆浩昌）坦言，當中大部份預算已經投放在樂手上，因此沒有這個打算。與此同時，他希望透過疫情調整表演心態：「過往有現場演出，真係會好想同現場觀眾打成一片，同大家有好親切嘅交流。但係依家就好似揸車，既然行唔到呢一條路，就要行另一條路。嗰一刻就會專注搞好個網上音樂會，變咗同樂手交流，就當係一次經驗。經歷疫情就係咁，唔通冇觀眾都要好似以前咁，叫人畀反應咩？出到嚟都知係假、尷尬，無謂做呢啲嘢啦！」

泥鯭直言觀眾對RubberBand而言相當重要。（陳順禎攝）

+ 5 + 5 + 5

重提台灣巡唱失利：考驗你夠唔夠成熟

當然，在疫情未蔓延前，RubberBand都曾經在表演時，遇到台下幾乎沒有觀眾的情況。6號和低音結他手阿偉（李兆偉）憶起5年前剛剛變成獨立樂隊時，RubberBand曾和另一樂隊Blaster前往台灣舉行巡唱，經歷第一站因颱風取消後，他們就移師高雄舉行第二站，不過台下只有8人，而且全部都是來自香港的粉絲，令他們備受打擊。他坦言當時準備不足，其後亦學懂修正心態：「去到嗰度，人哋真係唔會知你係乜水。當下有一刻自省，條路係唔容易，但係咪得8個人就唔唱？你都要審視返自己係一隊點嘅樂隊，更加要好謙卑咁去做音樂。咁樣講好似講緊宗教，但係真嘅，你要睇到自己好大嘅話，你又點接受當刻得8個人？」

阿偉和6號早前在語音社交媒體Clubhouse，與樂迷分享現場演出時的難忘心得，當中談到5年前到高雄表演的打擊，6號指當刻正好讓自己反思：「可能嗰時睇到自己好大。」（陳順禎攝）

泥鯭再說，5年前與現在同樣經歷台下沒有觀眾的表演，但心態上卻截然不同，無法比較：「之前係你覺得會有好多觀眾，最後原來係冇觀眾，呢個就考驗你夠唔夠成熟同埋識唔識點處理。但係依家你係預知自己有可能變咗冇觀眾，例如網上騷點會有觀眾？所以嗰次去台灣，就係要你面對現實，你唔係明星，就算係明星，過去一個好陌生嘅地方表演，當然公司可以用任何資源令個場爆滿，但係裏面有幾多嘢係真？係咪自己呃緊自己？我諗經歷完嗰次之後，個人會實在啲。」

5年前在高雄的表演，令RubberBand面對現實。（陳順禎攝）

否認坊間解散傳聞

「Ciao」同時解作「你好」和「再見」，自然令人想起《i》中最後一首歌《練習說再見》。只是人生在不同階段，都要經歷與親人、好友的離別，漸漸變得習慣說「再見」。6號經歷過母親離世，加上眼見港人紛紛選擇移民，面對各種離別，他提議以「散聚」作為主題，又指今年以「Ciao」這個語帶雙關的詞語作為演唱會名稱最好不過：「所謂『天下無不散之筵席』，好似我哋食完餐飯就要走，但係可能我哋已經約緊下一餐飯。」

阿偉坦言曾想過離開香港：「你要思考呢度將來會變做一個點嘅地方。」（陳順禎攝）

訪談中，四子亦談起坊間對RubberBand成員去留的問題。泥鯭指自己未有想過離開：「我哋4個喺香港組樂隊，去到外國，我哋又可以做乜？如果繼續要做RubberBand，就要繼續留喺香港。坦白講，我哋成員之間都有諗過去留，都有唔同嘅考慮，例如家庭崗位上，社會大環境的考慮。對我嚟講，我仲好想留喺香港。當然，RubberBand能唔能夠繼續，就要睇大家係咪繼續支持，或者我哋會唔會喺其他領域有另外一啲任務，但係我諗我哋都會繼續做落去。」阿偉坦言，自己曾經考慮是否離開，目前仍選擇留在香港，與大家一起做音樂：「最主要係諗家庭、將來，你要思考呢度將來會變做一個點嘅地方。」

四位成員在訪談中都指，目前仍會繼續留在香港，也澄清坊間對RubberBand即將在演唱會後解散的傳聞。（陳順禎攝）

6號談起之前與太太Tim Lui曾經討論過，目前決定留在香港，最主要仍是考慮家庭因素：「如果話冇諗過離開都係呃你嘅，但係呢一刻要照顧父親，因為都年老，如果要走都唔會……係有啲同屋企人嘅承諾，所以唔會走。」在訪問中一直保持沉默的結他手阿正（馮庭正）就簡短地說：「暫時唔會走，暫時冇任何考慮。」

6號在思考期間，亦想到要繼續照顧年老的父親。（陳順禎攝）

9個月冇工開照做歌：有危就有機

所謂「有危就有機」，在疫情下，音樂人更專注創作，令上年的派台歌數目不跌反升。6號以臥薪嘗膽形容這段日子，認為社會停頓下，現場演出機會少，但自己能埋頭苦幹做歌：「雖然少咗演出，但係同時都少咗時間搞其他嘢，例如宣傳、影相、雜誌（訪問）、代言等等，可能有啲用心嘅音樂人澎湃咁出歌。其實係有供有求，聽歌嘅人的確係有一啲進化，眼界闊咗，耳仔聽多咗嘢，變相多咗人聽新晉嘅音樂單位。同埋有啲本身經驗多啲嘅，今年都會睇定啲先去做歌，讓出多啲嘅舞台畀新晉嘅單位。上年叱咤頒獎禮之後，我同隊友都講，我哋好似慢慢變咗係中生代，可以話係中坑。」

6號認為疫情對香港樂壇反而有益。（陳順禎攝）

對RubberBand及其他歌手而言，最重要的還是現場演出。泥鯭坦言，RubberBand曾經有9個月沒有任何工作，他覺得過程中最艱難的是毫無演出機會：「我諗對於所有做音樂嘅人，無論你喺錄音室做咗幾多音樂都好，最終都係想有現場演出嘅機會，冇現場演出，就等於酒吧攞到酒牌，但係冇得賣酒一樣。」過去經歷無收入的日子，阿偉形容是各自修行的時候：「生活係辛苦啲，但係唔會用捱嚟形容。始終生活都係要過，所謂難捱可能都係指金錢上，其實有好多嘢可以做，例如喺屋企創作，同埋畀自己思考創作嘅方向。」

即使疫情下沒有演出工作，RubberBand亦未有停下腳步。（陳順禎攝）

後記

或許很多人都會發現，阿正在這次訪問中幾乎默不作聲，其實在訪談前後，他都拿起紙筆，在五線譜上記下靈感。相信阿正忙於籌備的，正是為演唱會創作的新歌《Ciao》。雖然四子因密集式排練，趕不及把新歌錄起，但他們日前在社交平台公開在綵排室練習的版本，在演唱會前，大家不妨先將新歌聽熟，再到紅館一起大合唱！