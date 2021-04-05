RubberBand演唱會｜6號唱《山河故人》跪地爆喊　阿正情歌冧老婆

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-05 18:37

RubberBand昨晚（4/4）繼續在紅館舉行《RubberBand Ciao 2021》演唱會，來到第二晚，台下有女子桌球手吳安儀、ViuTV董事總經理魯庭暉、林奕匡、黃妍、陳輝虹、黃丹儀、袁富華、駱振偉等現身支持。

睇睇噚晚星級嘉賓陣容：

昨晚的演唱會，有一幕令在場歌迷感動萬分。主音6號在演唱《山河故人》時，其中半首與擔任和音的小肥（徐志勇）合唱，當唱畢全首後，6號忽然激動得跪低拍打台面，之後更哭得面容扭曲，就連小肥都忍不住淚水，及後6號主動與小肥擊拳互相勉勵。他在唱《倒行詩》前解釋：「其實近年好多人都left group（離開群組），好多嘢都冇得返轉頭，我自己都有個朋友係咁，所以呢首歌係感受好深。希望所有嘢都可以返轉頭，不過我哋唔係魔法師，只係識玩音樂，只能送歌畀大家。」

6號昨晚唱《山河故人》時相當激動。

昨晚的Solo環節輪到結他手阿正登場，以往在出席活動、訪問等場合都默不作聲的他笑指：「你哋入到嚟都知我係唔出聲嗰個，訪問唔出聲，演唱會我都唔出聲，不過今次都嗌咗少少，但唔知有冇走音。噚晚阿偉唱咗首歌，但你唔好以為我會唱歌，唔好咁大期望。」此時全場起哄，紛紛向阿正大叫「唱歌！」

阿正開金口唱歌！

他繼續道：「你畀我講埋先，我十年嘅嘢，今日要講晒出嚟。呢首歌係我寫嘅，不過我寫好多首歌都係諗住嗰個人，就係我老婆，佢今晚都喺度。呢首歌作嘅時候真係諗住佢嘅，歌詞就係嗰啲唔係好make sense嘅英文，但係好冧冧豬嘅，但係我會彈畀你聽。」此曲正是《i》專輯中的《First Date》，面對群情洶湧，阿正亦順應民意開金口唱歌，及後更向太太尚羚（Sherine）飛吻，相當溫馨。

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