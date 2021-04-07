【RubberBand演唱會】6號自認唱歌極眼淺：四晚演出有三晚都喊

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-07 03:19

RubberBand紅館演唱會《RubberBand Ciao 2021》終於在昨晚（6/4）圓滿結束，當中主音6號在新歌《Ciao》唱至最後哭成淚人，最後更要在隊友安慰下離開舞台。問到是否對這個演唱會感到不捨，他解釋「離別」與「再聚」這個題材很容易觸動自己情緒：「我自己係唱歌嘅，好容易會將入面嘅感情釋放出嚟。其實四晚演出有三晚都因為唔同嘅歌而喊，有啲會係因為朋友嘅散聚，有啲係家人嘅離去，其實都係圍繞散聚。」

《RubberBand Ciao 2021》圓滿結束。（葉志明攝）

鼓手泥鯭直言對演唱會感到不捨：「我哋喺紅館做咗4晚騷，加埋綵排，嗰度都有6晚。首先係唔捨得呢個地方，呢個日程，其次係有現場觀眾入場睇同畀反應，呢個就更加唔捨得。仲有一班可遇不可求嘅樂手、組合，就一定係好唔捨得。」說到觀眾，這也是結他手阿正最為感動的地方：「4晚喎大佬，都係75%，啲飛都係賣晒，真係感動。」在旁的低音結他手阿偉即笑言：「我感動在阿正今晚彈得好！」

泥鯭直言對演唱會感到不捨。（葉志明攝）

阿正認為，演唱會如期舉行，更全場爆滿，對他而言已是相當感動。（葉志明攝）

說回真正令自己感觸的，阿偉指現時面對與好友分離，正好與演唱會主題吻合：「有一晚有兩班朋友入嚟睇Show，佢哋一個星期後就要移民，當我哋唱新歌（《Ciao》）嘅時候，嗰日都忍唔住喊咗。不過好似歌詞咁講，『約定再見，就會再見』，我相信我哋可以再見。」被問到演唱會後第一時間最想做的，泥鯭指除了一起與6號破戒吃辣的雞煲外，更需要充分休息：「都要休息番一陣子先啦，最好唔好見到大家住啦，因為之前綵排已經好頻密咁見大家，好似兵工廠咁，見咗成個月，都係時候畀大家休息下。」

阿偉指演出正好遇上要面對與朋友離別，在其中一晚唱《Ciao》時不禁落淚。（葉志明攝）

6號因為養聲而不吃辣，因此在演唱會後，泥鯭最想與6號吃雞煲。（葉志明攝）

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