張敬軒阮兆輝跨界合唱將南音融入流行曲　蔡思韵拍MV整喊張蚊個女

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-08 21:15

張敬軒早前與粵劇表演藝術家阮兆輝首度合作，新歌《魂遊記》今日（8日）推出。歌曲由曾經在《櫻花樹下》、《百年樹木》等合作的伍卓賢作曲、編曲及監製，歌詞則由香港著名女編劇黃詠詩負責，歌曲混合地水南音及粵語流行曲元素，透過南音的可塑性描繪一個與未來自己對話的故事。

軒仔今日推出新歌《魂遊記》。

軒仔曾在上年的《張敬軒x 香港中樂團盛樂演唱會》，將地水南音的一代宗師杜煥的《憶往》融合在《披星戴月》上。這次在創作過程中能再度加入南音元素，軒仔直言相當興奮：「今次好開心可以同輝哥阮兆輝先生合作，機會相當難得，作為流行音樂歌手自己都應該成為一個橋樑，令年輕朋友認識傳統藝術，可能00後都少聽我哋呢代啲歌，利用自己仲喺呢個行業希望做多啲嘢。」

軒仔與粵劇表演藝術家阮兆輝合作，將地水南音元素融入在流行曲之中。

蔡思韵與張敬軒隔空合作

《魂遊記》MV就找到蔡思韵（Ceci）擔任女主角，並由曾獲金像獎最佳美術指導提名的張蚊與廣告界資深導演陳品擔任導演。雖然在MV中未能跟兩位同場演出，但Ceci亦非常敬佩兩位對音樂的那份熱誠：「張敬軒畀我嘅印象係一個好有才華嘅歌手，佢喺流行音樂上有佢自己嘅一片天，而且好有心去保育南音呢種文化藝術。雖然今次未能有機會面對面合作，但係能夠喺他嘅MV中出現感覺好難得，期待下一次有面對面嘅合作機會。」

《魂遊記》MV由Ceci擔任女主角。

提到拍攝過程中Ceci張蚊的囡囡Scarlet合作，Ceci不好意思地說：「自己第一次做媽媽嘅角色，仲要有一個小女兒，Scarlet BB呢個對手可愛乖巧，大家互動下好快就熟絡起來，甚至學曉單手將佢她抱起，感覺溫馨。但劇情所需，我要親手整喊佢，見到Scarlet BB好可憐咁流著眼淚，自己都心痛起嚟！張蚊喺鏡頭後望著自己囡囡喊住做戲都覺得心痛，最後兩take便收貨。」