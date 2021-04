吳少芳逝世｜Face To Face靠《情迷Milano》爆紅　因車禍被迫解散

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-04-12 17:15

前女子組合成員Face To Face成員吳少芳(Jodi)今日傳出死訊,終年54歲。Jodi在1990年與蔡慧玲(Connie)組隊,以同名大碟《Face To Face》出道,年末贏得商台「叱咤樂壇生力軍」組合金獎及港台「最有前途新人獎」優異獎。

前Face to Face吳少芳離世終年54歲 半生坐輪椅曾任鄭秀文嘉賓

Face To Face出道短短3年,一曲《情迷Milano》至今依然是不少樂迷心中的經典。(MV截圖)

翌年,Face To Face推出大碟《Face To Face(情迷Milano)》,憑主打歌《情迷Milano》一炮而紅。可惜正當歌唱事業起飛之際,Jodi卻在1992年遇上嚴重車禍,在乘坐專車返回將軍澳寓所時,座駕與泥頭車相撞,事件令Jodi中樞神經重創而四肢癱瘓,其經理人更不幸離世。意外後Connie決定退出,Face To Face正式解散。

鄭秀文邀同屆新人Face To Face吳少芳任演唱會嘉賓:佢係生命鬥士

Jodi曾擔任鄭秀文演唱會嘉賓,當時獨唱親自創作的歌曲《Why Me?》。(資料圖片)

不過意外卻未令Jodi意志消沉,除了鑽研廚藝外,她更在2012年12月與Connie重組,坐著輪椅在《十大過四十》音樂會中獻唱,隨後Face To Face更發行單曲《Why Me?》,由Jodi作曲及填詞,記錄長年經歷傷痛的心聲,同時希望聽眾愛惜生命。2013年在唱片公司邀請下,決定推出《一些從前現在》文本+CD精選集,收錄3年內全數24首作品。