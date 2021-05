撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-05-06 22:23

人氣男團MIRROR今日(6/5)在九展Star Hall舉行《MIRROR ONE AND ALL LIVE 2021》頭場,門票反應非常熱烈,「鏡粉」一票難求,有部份未能成功購票的歌迷在開騷後依然留守九展,希望隔牆感受現場氣氛。

現場有約50名「鏡粉」在會場外守候。(劉傳謙攝)

由於在演唱會開始時,仍有持票觀眾未入場,因此場館門口沒有關閉,場外約50名「鏡粉」藉著場內傳出的歌聲自娛,每逢聽到偶像唱歌即紛紛尖叫,在MIRROR演唱《WARRIOR》時更自發合唱副歌,氣氛猶如置身場內般熾熱。不過,保安其後關閉入口,令場外歌迷難以「聽騷」,有不少場外歌迷因而鼓譟,大叫保安開門。

+ 8 + 8 + 8

