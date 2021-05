ERROR自肥企画｜唱BSB名曲喚起集體回憶　美劇《荒唐分局》曾惡搞

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-05-14 19:45

在昨晚(13/5)播出的ViuTV節目《ERROR自肥企画》,肥仔(梁業)、阿Dee(何啟華)、保錡(吳保錡)、193(郭嘉駿)分別化身為外國人,用港式英文介紹港九新界,過程相當搞笑。該集後半部份更邀得七仙羽師傅(七師傅),與肥仔和阿Dee一起在晚上靈探,最後更播出由Agent. L(導演曹梓冲)執導,由ERROR翻唱的《I Want It That Way》MV,為一眾觀眾送上驚喜。

ERROR翻唱Backstreet Boys的《I Want It That Way》。(節目截圖)

這次惡搞美國著名男團Backstreet Boys在1999年的代表作,製作團隊可謂誠意十足,在模仿的同時亦注入港式風情,例如演繹時用上港式英語發音,原作在飛機場的畫面改於「熱狗」(非空調巴士)前拍攝等。而在歌曲最後一句,ERROR將原作「'Cause I want it that way」一句改成「'Cause I want you HK」,在搞笑背後展示自己對香港的愛,相當感人。

一齊對比下,睇睇ERROR版本同原版有幾似:

經典美劇惡搞 神曲變破案關鍵

除了ERROR外,世界各地都有不少惡搞版本,向這首22年前的經典歌曲致敬,其中不得不提美劇《Brooklyn Nine-Nine》(荒唐分局)的精彩一幕。當Jake(Andy Samberg飾)從Kate(Masim Pedrad飾)口中得知犯人在現場跟著音樂唱起《I Want It That Way》,Jake要求認人欄中的疑犯翻唱,最後更成功找到殺死Kate兄弟的兇手,相當離奇。