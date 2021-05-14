ERROR自肥企画｜唱BSB名曲喚起集體回憶　美劇《荒唐分局》曾惡搞

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-14 19:45

在昨晚（13/5）播出的ViuTV節目《ERROR自肥企画》，肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、保錡（吳保錡）、193（郭嘉駿）分別化身為外國人，用港式英文介紹港九新界，過程相當搞笑。該集後半部份更邀得七仙羽師傅（七師傅），與肥仔和阿Dee一起在晚上靈探，最後更播出由Agent. L（導演曹梓冲）執導，由ERROR翻唱的《I Want It That Way》MV，為一眾觀眾送上驚喜。

ERROR翻唱Backstreet Boys的《I Want It That Way》。（節目截圖）

這次惡搞美國著名男團Backstreet Boys在1999年的代表作，製作團隊可謂誠意十足，在模仿的同時亦注入港式風情，例如演繹時用上港式英語發音，原作在飛機場的畫面改於「熱狗」（非空調巴士）前拍攝等。而在歌曲最後一句，ERROR將原作「'Cause I want it that way」一句改成「'Cause I want you HK」，在搞笑背後展示自己對香港的愛，相當感人。

一齊對比下，睇睇ERROR版本同原版有幾似：

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經典美劇惡搞 神曲變破案關鍵

除了ERROR外，世界各地都有不少惡搞版本，向這首22年前的經典歌曲致敬，其中不得不提美劇《Brooklyn Nine-Nine》（荒唐分局）的精彩一幕。當Jake（Andy Samberg飾）從Kate（Masim Pedrad飾）口中得知犯人在現場跟著音樂唱起《I Want It That Way》，Jake要求認人欄中的疑犯翻唱，最後更成功找到殺死Kate兄弟的兇手，相當離奇。