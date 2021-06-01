陳蕾首開「四面台」由興奮變緊張　盼今年順利開騷：好怕夜場夢多

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-01 23:30

陳蕾（豹哥）今日（1/6）現身銅鑼灣，為《廣東歌101》展覽擔任Silent Concert表演嘉賓。她今晚先後演繹《不想回家》、《相信一切時最好的安排》及《屈機》外，亦翻唱容祖兒《美麗在望》，期間除與50名觀眾近距離接觸外，亦不時走到直播鏡頭前與網上觀眾互動，相當投入。

陳蕾現身銅鑼灣開迷你音樂會。（劉傳謙攝）

豹哥在表演後接受《香港01》訪問，坦言自己在開場前一刻非常緊張：「依家表演本應係興奮多過緊張，但係發覺有50人戴住耳機聽你唱歌，尤其是一開口嗰下，都會覺得大家會聽得好清楚，真係好似有50個監製聽住你唱歌。的確係有啲啲緊張，但係好快就同自己講『由佢啦』，注重同大家嘅互動，真係重要過係咪每一粒音唱得好完美。」說到自己頻頻走到鏡頭前擺pose，原來直播畫面會在商場大電視中出現，她笑說：「對銅鑼灣嘅路人講聲唔好意思，頭先喺大電視度嚇親大家！」

雖然是場迷你音樂會，但對陳蕾而言，這種類近四面台的設計也是一種挑戰：「係好新嘅嘗試，我自己都係想顧及咗現場觀眾嘅感受先，所以背鏡頭嘅次數會多咗，但係我覺得大家要爭取到呢50個位置的確係唔容易，希望可以優先照顧到呢班近距離嘅觀眾先。」她坦言經過今晚後想盡快開演唱會，也期待挑戰更大場地：「有時真係好怕夜長夢多，不如真係快啲開咗佢啦，唔知之後嘅情況點，希望今年真係可以順利搞到演唱會。（都係MUSIC ZONE？）大少少啦，一步一步慢慢嚟，希望個場可以坐到愈嚟愈多人。」

陳蕾希望今年可以開演唱會。（劉傳謙攝）

說到《相信一切是最好的安排》被推介為2010年代25首金曲之一，豹哥感到十分榮幸：「好開心Colin（叱咤903 DJ）揀咗呢首歌，我自己都好鍾意呢首歌，覺得呢首歌可以畀到我好大力量，所以有時歌迷同身邊嘅人同我講，話呢首歌畀到好多力量佢哋，我自己都好感恩、好欣慰。」