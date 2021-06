撰文: 冼燕珊 最後更新日期: 2021-06-04 10:00

衛蘭(Janice)早前推出新碟《It’s OK To Be Sad》,歌詞教人擁抱悲傷,正式壞情緒,被封為「治癒系」歌手,她日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》,接受主播許文軒(Edmond)專訪,大談推出新專輯感受。

Janice感恩外界形容自己為「治癒系」歌手,她表示:「這是我的使命,做一位歌手係好希望可以透過音樂幫到人,就算只係幫到一個,我都已經成功咗!希望透過點題作品《It’s OK To Be Sad》鼓勵大家,有唔開心唔可以抑壓情緒,要釋放出嚟。」

