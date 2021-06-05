Chill Club演唱會︱與林家謙姜濤合唱At17名作　Ian親解選曲原因

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-05 21:45

ViuTV音樂節目《Chill Club》今日（5/6）將舞台從錄影廠移師到旺角麥花臣場館，舉行《Chill Club A New Stage》音樂會。今晚演出由林二汶揭開序幕，她先在觀眾席中的迷你四面台唱出《最後的信仰》，其後走到舞台接力《驚人》，在《破曉》前，二汶再向現場觀眾打招呼，他們隨即報以紅館級數的歡呼聲。她續指：「今日有6位歌手帶住6種態度嚟呢度，其實由10年前出第一張solo唱片嚟到呢度，每一個階段，每一個腳步，都代表住一個新天地，而日出就係代表新希望，希望大家保存希望聽呢首關於日出嘅歌。」

《Chill Club A New Stage》音樂會由林二汶打頭陣。（葉志明攝）

緊接二汶演出，林家謙、陳卓賢（Ian）和姜濤先後上台，合唱一曲《The Best Is Yet To Come》，瞬間炒熱現場氣氛。其後Ian繼續留在台上，先後獻唱《鯨落》及翻唱林宥嘉的《想自由》。Ian其後解釋選擇一開始合唱這首At17名曲的原因：「我哋三個啱啱企喺呢個台上面，可能係上個年度大家心目中最喜愛嘅男歌手，但係我哋揀呢首歌嘅原因係，依家仲有好多up and coming，好有才華、值得大家注視嘅歌手，我哋依家做緊嘅嘢沒有最好，只有更好，希望大家睇到我哋變得愈嚟愈好，同時認識多啲新嘅歌手。」之後Ian不但唱《DWBF》，又與Serrini合唱《致姍姍來遲的你》。