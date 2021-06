Chill Club演唱會︱與林家謙姜濤合唱At17名作　Ian親解選曲原因

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-06-05 21:45

ViuTV音樂節目《Chill Club》今日(5/6)將舞台從錄影廠移師到旺角麥花臣場館,舉行《Chill Club A New Stage》音樂會。今晚演出由林二汶揭開序幕,她先在觀眾席中的迷你四面台唱出《最後的信仰》,其後走到舞台接力《驚人》,在《破曉》前,二汶再向現場觀眾打招呼,他們隨即報以紅館級數的歡呼聲。她續指:「今日有6位歌手帶住6種態度嚟呢度,其實由10年前出第一張solo唱片嚟到呢度,每一個階段,每一個腳步,都代表住一個新天地,而日出就係代表新希望,希望大家保存希望聽呢首關於日出嘅歌。」

《Chill Club A New Stage》音樂會由林二汶打頭陣。(葉志明攝)

緊接二汶演出,林家謙、陳卓賢(Ian)和姜濤先後上台,合唱一曲《The Best Is Yet To Come》,瞬間炒熱現場氣氛。其後Ian繼續留在台上,先後獻唱《鯨落》及翻唱林宥嘉的《想自由》。Ian其後解釋選擇一開始合唱這首At17名曲的原因:「我哋三個啱啱企喺呢個台上面,可能係上個年度大家心目中最喜愛嘅男歌手,但係我哋揀呢首歌嘅原因係,依家仲有好多up and coming,好有才華、值得大家注視嘅歌手,我哋依家做緊嘅嘢沒有最好,只有更好,希望大家睇到我哋變得愈嚟愈好,同時認識多啲新嘅歌手。」之後Ian不但唱《DWBF》,又與Serrini合唱《致姍姍來遲的你》。