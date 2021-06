Clockenflap Music全新粵語主持陣容　卓韻芝、張進翹加盟講音樂

撰文: 陳芷穎 最後更新日期: 2021-06-18 23:15

Clockenflap Music是香港首屈一指的音樂及藝術節Clockenflap推出的網上音樂平台,現於2021年6月開始推出四個全新的粵語節目。四個節目由四位全新加盟的主持人主理包括全能型才女卓韻芝、新晉人氣創作人Manson張進翹、香港唱作歌手Sophy王嘉儀及本地饒舌歌手Big Spoon大匙羹(同時為香港華納唱片Hip-hop及R&B的負責人)。所有節目第一集將於 2021 年 6 月 17 日同時推出,後續的節目將於每一個月的特定周六定期更新。所有節目首集已於www.clockenflapmusic.com開放予樂迷免費收聽。

Clockenflap Music於去年8月成立以來,為樂迷提供一個全新的渠道去發掘新音樂、了解大熱作品以外的滄海遺珠及探索由樂迷鍾愛的音樂人,獨家親自準備的精選歌單。一眾樂迷可以於www.clockenflapmusic.com上收聽由來自香港、亞洲和世界各地 DJ、音樂人和音樂圈業界人士合作炮製的一系列精彩節目及內容,當中包括The Vaccines、Cigarette After Sex、HYUKOH、9M88及LEO王等擔任嘉賓主持。Clockenflap Music音樂平台更免費放送音樂、廣播、影片、網上直播音樂會等多媒體內容,為樂迷提供更全面的音樂探索體驗。

Clockenflap Music結合了Clockenflap團隊的專業、品味和標準,加上一直以來走在最前的洞察力,每天為樂迷們帶來來自香港、亞洲和世界各地各種類型的音樂。在平台現有的基礎上,Clockenflap Music 非常興奮能夠邀請四位全新主持人加盟,推出全新粵語節目,提供精彩的音樂作品、個人分享及對話訪談等等內容:

《Frequency》主持:卓韻芝

去年底於大熱節目《全民造星 III》中,坦率的一句評語「唔好啦」,令全能才女卓韻芝 再次引起大眾熱話。現時身兼演員、主持、出版作家、賣座棟篤笑演員等等多重身份,許多忠實樂迷應該很懷念她當年於商業電台 903 時期化名芝See 菇 Bi 所建立的電台 DJ 形象。當中其創作的角色苦榮與小苦妹,及相關廣播劇系列,更是香港千禧流行文化代表之一。

阿芝爽快俐落又直率感性的主持風格固然令人著迷,樂迷更欣賞懷念的,可能是她一直勤於推介本地及國際另類音樂人,向商業世界聽眾提供更全面的音樂養份。這次能夠邀請她坐鎮 Clockenflap Music 再次主理音樂節目,實在令人萬分期待。於新節目《Frequency》中,阿芝將分享她的生活隨想,並認真介紹每一首她精選的歌曲,希望樂迷能夠記得這些美好的聲音。每一個月的第一個星期六更新,大家不要錯過。

《多一張船飛》(Welcome Aboard) 主持:Manson 張進翹

過去半年最高人氣的新晉唱作人之一,Manson張進翹於選秀節目向觀眾展現他能演能唱的才藝,以中性及文化的氣質塑造出鮮明個性。早前推出新歌《今天我不想做嘢》,包辦曲詞及參與編曲,抒寫由逃離工作喘息,至感悟生死散聚的歷程;並將於七月份推出第二首單曲《無可救藥的浪漫》。相信樂迷都會認同,一個人聆聽的音樂能夠赤裸裸地將其本質顯露無遺。因此,Clockenflap Music 邀請 Manson 於他的首個主持節目《多一張船飛》(Welcome Aboard) 中,分享私家歌單,與樂迷分享他對音樂、成長聆聽經驗、創作乃至生活的各種觀察與想法,全面展現他的不同面向,滿足大家對他的好奇心。 節目逢每月第二個週六播出,不容錯過。

《耳目染》(whisper to me by sophy wong) 主持:Sophy 王嘉儀

2019 年憑藉第三張個人專輯《殘 》入圍台灣金音獎兩項大獎,曾為英美樂隊如Moonchild及Rhodes等擔任開場嘉賓,香港唱作歌手Sophy王嘉儀喜愛糅合另類R&B及電子民謠(electronica),於Cantopop市場中建立出鮮明聲音性格,更於亞洲音樂近年突破類型界限潮流之中,成為獨當一面的香港臉孔。由 Sophy 王嘉儀主持的《耳目染 》(whisper to me by sophy wong),每集會從音樂產業不同版塊 — 唱作人 / 唱片製作及編曲 / MV 拍攝 — 邀請嘉賓進行訪談。一如節目英文名稱所示:儼如這個人人都愛「voice out」的時代背景下,一群創作者之間的悄悄話與默默交流,一起耳濡目染。第一集請來創作歌手王菀之Ivana Wong作嘉賓,大談流行音樂與藝術之間的種種,每月第二個週六播出,請準時收聽。

《乾坤大匙羹》主持:Big Spoon 大匙羹

以 Big Spoon 大匙羹之名出身,兼具 rapper 與製作人身份,Nicholas 曾任網上媒體HYPEBEAST的音樂編輯,早期就負責關於 Clairo、XXXTentacion、Anderson .Paak等歐美新銳歌手的報道。作為本地音樂會主辦 Gluestick 的始創人之一,他去年更促成一年三集本地話題Cypher。現時擔任香港華納唱片Hip Hop + R&B部門主理人,旗下藝人包括Young Hysan及Gareth T.等等。由 Big Spoon 大匙羹 主持的《乾坤大匙羹》(The Inside Scoop with Big Spoon) 將於每月的第四個星期六播出,節目聚焦 Hip-Hop 及 R&B 音樂,廣邀幕前幕後行內人士激請對話,探討相關 OG 故事,又詳談他及朋友眼中,該音樂風格在香港的發展脈絡,興之所至更有一些 freestyle 或 beatbox 的即場表演,內容相當豐富。每月第四個週六播出,請準時收聽。

以上新節目完美地補充 Clockenflap Music 目前的陣容,華麗的主持陣容坐鎮,使樂迷透過不同渠道及方式全方位深入了解不同的音樂。Clockenflap Music 目前熱播的節目包括:逢星期三由Magnetic Asia音樂團隊精心挑選來自香港、亞洲和世界最快最新的獨立音樂節目–《The Thirteen》及《新哥速遞》;另一個週播英文節目《Selects》,邀請一眾音樂人向樂迷分享他們個人的唱片收藏,披露他們的私密歌單及解釋這些音樂對他們的意義。一系列參與的音樂人包括英國獨立搖滾樂隊 The Vaccines 的主音 Justin Hayward Young、Cigarette After Sex 主音 Greg Gonzalez 及韓國獨立樂團 HYUKOH 主音吳赫、台灣大熱音樂人 9M88 及 Leo 王等等,有興趣的樂迷可以立刻上官網重溫。最後 Clockenflap Music 聯同本地演出搞手/音樂媒體 OC2S 跨刀合作粵語podcast 節目《聯合廣播》 — 兩邊核心人物分享業內不同話題。