AppleTV+｜不懂樂理仍創作無數金曲　Mark Ronson公開獨特方程式

Mark Ronson這個名字可能對於香港的樂迷來說有點陌生,但《星夢情深》(A Star Is Born)的主題曲《Shallow》、Bruno Mars的《Uptown Funk!》、Adele的《Cold Shoulder》等歌曲,都是由他打造,並讓他奪得格林美及奧斯卡等頒獎禮的獎項。而他Apple TV+製作的記錄片影集《Watch the Sound with Mark Ronson》中,就會分享他獨特的創作方式和概念。

共6集的《Watch the Sound with Mark Ronson》於日前在Apple TV+上架,影集記錄了Mark Ronson在完全不懂樂理、和弦及不懂彈結他的情況下,如何憑細膩耳力及超凡的想像力,將生活日常所有聲音、畫面和詞彙透過音效器重組、數位電子技術多重拼接對比,轉化成音符和節奏,從而創作出多首神曲。另外,製作團隊亦邀請到披頭四The Beatles的Paul McCartney、The Foo Fighters靈魂人物Dave Grohl、傳奇Hip Hop組合Beastie Boys成員Adrock及Mike D等音樂人,來大談創作的音樂旅程。