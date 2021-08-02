魚丁糸首度推出試聽影集《池塘怪談》　青峰模仿八種鬼唱主題曲

台灣樂隊魚丁糸（前稱蘇打綠）早在5月初曾經公布，將演唱億萬票房電影導演程偉豪的最新力作、迷你影集《池塘怪談》主題曲《我就奇怪》，但因當地疫情反覆而延期，改派另一首作品《終點起點》。最近隨著重啟宣傳，日前也舉辦媒體線上試片會，而《我就奇怪》MV也將在8月3日中午於官方平台首播。

《池塘怪談》主題曲《我就奇怪》MV將在明天推出。

許多粉絲先前從預告影片中發現案情不單純，像是2004年、池塘跟歌迷組織名稱一樣等關鍵字，而《池塘怪談》正是魚丁糸力邀程偉豪導演合作，為新專輯《池堂怪談》所打造專屬的迷你影集，也是魚丁糸首張專輯試聽影集，從音樂發展出福平鎮上一所池堂高中裡，五名學生之間青春、友情與背叛的故事。主音青峰早前在程偉豪邀請下，先前負責演唱電影《緝魂》主題曲，他指自己原本不太看驚悚恐怖片，直到被拉去電影院看戲，因而萌生跟導演合作的想法。導演形容這是個跨界的瘋狂計畫，很多事情從音樂做出發，10首歌歌名串成10集連續劇集，劇集內容更呼應了樂團的真實遭遇，程偉豪表示，每一集搭配的每一首歌都很貼切，是音樂跟影像之間的「延伸閱讀」。

導演程偉豪稱這次跨界合作瘋狂。

其中第一集曝光的主題曲《我就奇怪》，阿龔故意丟出不和諧的音樂片段，沒想到青峰跟馨儀居然接續填上旋律，歌曲當中令人印象深刻的演唱段落，竟然是錄音室中、製作人要求青峰把想像自己是鬼來演唱，而且要求他模仿八種鬼，青峰補充說明：「其實想要展現的是你不知道是哪來的聲音，可能是提示、指引、也可能是警告，像是類神諭的作用。」這次魚丁糸更入池獻出戲劇初體驗，在前三集中捕捉到家凱、阿福和小威的神祕身影，個性容易緊張的家凱，特別去找了表演老師，阿福給自己的表演打滿分，是沒有台詞擔當的「跑龍套」，還輕鬆地露出肚子。導演表示很欣賞家凱為了一顆鏡頭特別找戲劇指導的企圖心，對比在現場阿福的chill很有趣。

青峰指今次需要模仿八種鬼演唱。

魚丁糸首張全新專輯《池堂怪談》，而偉豪導演為其打造的迷你影集《池塘怪談》，原來魚丁糸跟導演不只是很合拍，也都很喜歡玩諧音梗。小威為大家說文解字道︰「『堂』是一個門派的感覺，我們的門派叫『池堂』，裡面的成員們叫『浮萍』，眾生皆可入池堂！而戲劇上則是用一個『池塘』來做為穿越時空、貫穿全劇的主要元素。」導演則表示，不管從音樂或是戲劇進入池塘，都會有所連結，可以當做「試聽」，也可以是「視聽」，非常有趣。他更吐露劇中有許多回到2004年的小細節，像是電視劇《台灣龍捲風》、折疊式手機，以及主角們偷偷開車出遊時，聽的音樂正是《空氣中的視聽與幻覺》。