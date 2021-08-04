ANSONBEAN新歌再拍跳舞版MV　為着背心狂操肌：想俾人感覺大隻啲

ANSONBEAN陳毅燊今年2月成為寰亞傳媒集團及天下一集團合組的「Cool Style」首位藝人，早前推出了新歌《CRUSH（oh no!）》後，為了讓粉絲睇清楚偶像的精湛舞技，早前公司決定「加碼」拍攝《CRUSH（oh no!）》dance version特別版，可謂不惜工本。

ANSONBEAN為新歌再拍跳舞版MV。

對於再拍攝跳舞版MV，ANSONBEAN表示新版本能夠讓大家看清楚整個MV的舞步：「其實要跳成晚，唔係太辛苦，反而中間休息時間，我仲要攞條橡筋帶出嚟練肌肉，無非想俾人感覺大隻啲。」一直努力操肌的ANSONBEAN，除了努力做Gym，更加入不同類型的運動，改善身體線條：「以前我一個星期做三日gym，而家會一星期操五、六日，另外我又會去玩攀石、游水、打網球、滑浪，純粹想做多啲運動，好玩得嚟又大隻啲，想着背心嘅時候可以挺啲、橫啲。」

當日MV在晚間拍攝，有工作人員「萬歲」請食pizza，但ANSONBEAN卻不為所動，整晚只不停飲水：「我唔食嘢唔係怕肥，係驚生暗瘡影響皮膚，所以要戒甜戒煎炸食物，以前我都鍾意食炸雞，可以一次過食三件，又鍾意食芝士蛋糕，但而家掂都唔敢掂。」工作排山倒海，廣告代言又一個接一個，問ANSONBEAN是否變相無時間追女，怕醜的他說：「係……係呀！冇時間追女仔呀，不過我啲MV全部都已經係女友視覺，所以我唔使追！」