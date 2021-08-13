聲夢演唱會｜JW王灝兒見證全場爆滿超感動：唔知出面會有咩反應

《聲·夢飛行First Live On Stage》昨晚（12/8）在旺角麥花臣場館完成頭場演出，其中JW王灝兒以導師身份亮相，與姚焯菲（Chantel）合唱《矛盾一生》和《逃生門》。她在騷後接受《香港01》訪問時，談到愛徒表現，她認為Chantel緊張在所難免：「我覺得係正常嘅，不過最正係佢哋開四晚，我諗今晚（昨晚）當熱身，嚟緊會繼續好落去。（自己開騷都會用第一晚熱身？）唔可以話真係當熱身，但係首首歌都超級用力嘅話......其實真係要學識點樣留返啲力，冇可能第一晚就力竭聲沙到爆炸。」

昨晚JW與Chantel合唱《矛盾一生》和《逃生門》。（葉志明攝）

至於在台下見證一眾學員「畢業」，JW坦言看到票房反應後非常感動：「我好戥佢哋開心，見到佢哋有咁多人支持，真係買飛入嚟睇佢哋，因為我哋平時比賽喺廠入面睇住佢哋，但係唔知出面會有啲咩反應。」除了Encore時的女團表演外，JW也十分讚賞何晉樂（Rock）的表現：「Rock今日（昨日）真係唱得非常之好，我喺台下面嗌到爆炸。（《李香蘭》？）係呀，真係好鬼好聽！而我覺得好好睇嘅係Gigi、Yumi、Chantel、Windy好似女團咁出嚟，真係好正，我都幾期待佢哋真係組一隊女團出嚟，我會好支持。」

JW非常喜歡Rock表演，尤其是唱《李香蘭》的表現。（葉志明攝）

JW非常期待Chantel、Gigi、Yumi和Windy組女團。（葉志明攝）

談到在自己表演期間，大會在熒光幕投影自己的表情包，JW稱事前已經知道會發生：「哈哈，我知道自己真係有好多表情，我諗好多觀眾都好鍾意睇我呢樣嘢。」她也鼓勵學員在餘下三晚好好珍惜難得機會，享受舞台，好好報答買票入場支持自己的歌迷。