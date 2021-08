組合天堂鳥今晚(14/8)在九展展覽廳3舉行告別演唱會《BOP THE LAST DANCE》,在《Want You Want》、《Lonely》和《Let's Get Wet》後,今晚第一位嘉賓王君馨(G.Racie)隨即登場,並一同演繹《尖叫》和《Play Hater》。

G.Racie記得Gordon(葉泓聲)在拍攝《盛舞者》時收到邀請,卻被對方稱呼為媽媽,又形容當時像一對母子在跳性感辣舞。她在台上也指:「喺香港做一隊組合真係好難,除咗唱得,又要跳得,要一路肯付出真係唔簡單。」

在《冒險島》後,BOP不但請到龔柯允(Karen)和海俊傑接連演唱出《友共情》、《女神》、《長大》和《我的驕傲》外,也一起坐下來作深情剖白,除了笑指將「MK Pop」交棒給Karen外,三子也承認過去有一段時間曾有不和,Gordon指:「細個嘅時候脾氣暴躁,有一段時間我哋嘅關係係疏離咗,唔係今日我都唔夠膽講,好後悔嗰段時間冇好好珍惜。」而Lincoln也承認曾經與Tyrese互相Unfollow,也感恩對方主動再Follow自己,冰釋前嫌。五人最後合唱《你是你本身的傳奇》。