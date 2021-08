陳凱詠演唱會｜AK@MIRROR現身撐好友　預告12月進軍Star Hall

陳凱詠(Jace)今晚(20/8)在九展Music Zone舉行《PROCESSED音樂會》,獲MIRROR成員AK(江𤒹生)、顧定軒、張蔓莎、商台DJ Oscar等到場支持。

一開始,今年樂壇新人石山街率先登場,以《暗戀家》暖場,隨後Jace即以《天生二品》登場,並大喊:「你哋準備好未呀!」在《困獸鬥》後,Jace向在場觀眾打招呼,又說:「大家唔好坐低,keep住呢個vibe!」除了《Forever Summer》外,Jace也將《想正常》加上Demo版《Feel Me》英文歌詞,並演繹《DOITDOIT》。

來到第二部份,石山街從嘉賓變樂隊和音,舞台上也出現一個充氣梳化。Jace換上一身粉紅色長裙,一邊唱《I Wish (Poolside Version)》和《想突然》,一邊將台上的充氣咕𠱸拋向台下。在《Aint No Sunshine》、《Your Teeth In My Neck》和《Kiss Me More》前,她指今晚除了唱出新碟《Processing》內的作品外,也想趁機分享心水歌單。

Jace又唱又跳。(劉智源攝)

緊接這段英文歌Medley,第二位嘉賓JC(陳詠彤)隨即登場,與Jace一起合唱《Facetime》。至於為何邀請JC擔任嘉賓,Jace笑說:「因為身邊實在有太多人撈亂JC同Jace Chan啦,所以今次特登請JC本人,希望大家唔好再搞錯。」JC也說:「原來我哋除咗都係姓陳,連個『詠』字都係一樣!」及後Jace回後台休息,換上另一位嘉賓曾比特(Mike)出場,合唱《我不是邱比特》。Mike稱與JC在舞台上合唱相當難得,但JC卻指:「唔好講呢啲,其實唔係好難得,今個月已經見過好多次啦!」強調自己是Jace師弟的Mike再獨唱《我不如》。

Jace與JC合唱《Facetime》。(劉智源攝)

曾比特也是表演嘉賓。(劉智源攝)

其後Jace再回到舞台,除唱出《虛擬人與我》外,更將《講》融合Demo版《Cold》。及後Jace坦言自己是一個非常貪心的人:「原來我都唔可以再用新人嚟形容自己,呢兩三年過得好快。搞呢個concert嘅時候同事叫我專心做好就得,但係我好貪心,諗咗好多嘢,之後決定咗用『Processed』呢個主題,除咗唱返專輯入面嘅歌,我都想將啲歌再重新編曲,畀到大家一啲新鮮感。」在演繹今日凌晨推出的《沒有無緣無故的恨》前,她坦言想趁機會難得現場演繹新歌,又透露MV想拍得更具故事性,將會在稍後時間推出。演唱會更向Jace頒發《Processing》白金唱片和證書,總經理黃劍濤(Duncan)也在台上恭喜Jace擁有兩個第一次。最後Jace也唱出大熱作《隔離》,並在Encore時演繹《I Wish》原版,更宣布12月將移師九展Star Hall舉行兩場演唱會,希望邀請更多樂迷入場欣賞。