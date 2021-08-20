陳凱詠演唱會｜AK@MIRROR現身撐好友　預告12月進軍Star Hall

陳凱詠（Jace）今晚（20/8）在九展Music Zone舉行《PROCESSED音樂會》，獲MIRROR成員AK（江𤒹生）、顧定軒、張蔓莎、商台DJ Oscar等到場支持。

一開始，今年樂壇新人石山街率先登場，以《暗戀家》暖場，隨後Jace即以《天生二品》登場，並大喊：「你哋準備好未呀！」在《困獸鬥》後，Jace向在場觀眾打招呼，又說：「大家唔好坐低，keep住呢個vibe！」除了《Forever Summer》外，Jace也將《想正常》加上Demo版《Feel Me》英文歌詞，並演繹《DOITDOIT》。

來到第二部份，石山街從嘉賓變樂隊和音，舞台上也出現一個充氣梳化。Jace換上一身粉紅色長裙，一邊唱《I Wish (Poolside Version)》和《想突然》，一邊將台上的充氣咕𠱸拋向台下。在《Aint No Sunshine》、《Your Teeth In My Neck》和《Kiss Me More》前，她指今晚除了唱出新碟《Processing》內的作品外，也想趁機分享心水歌單。

Jace又唱又跳。（劉智源攝）

緊接這段英文歌Medley，第二位嘉賓JC（陳詠彤）隨即登場，與Jace一起合唱《Facetime》。至於為何邀請JC擔任嘉賓，Jace笑說：「因為身邊實在有太多人撈亂JC同Jace Chan啦，所以今次特登請JC本人，希望大家唔好再搞錯。」JC也說：「原來我哋除咗都係姓陳，連個『詠』字都係一樣！」及後Jace回後台休息，換上另一位嘉賓曾比特（Mike）出場，合唱《我不是邱比特》。Mike稱與JC在舞台上合唱相當難得，但JC卻指：「唔好講呢啲，其實唔係好難得，今個月已經見過好多次啦！」強調自己是Jace師弟的Mike再獨唱《我不如》。

Jace與JC合唱《Facetime》。（劉智源攝）

曾比特也是表演嘉賓。（劉智源攝）

其後Jace再回到舞台，除唱出《虛擬人與我》外，更將《講》融合Demo版《Cold》。及後Jace坦言自己是一個非常貪心的人：「原來我都唔可以再用新人嚟形容自己，呢兩三年過得好快。搞呢個concert嘅時候同事叫我專心做好就得，但係我好貪心，諗咗好多嘢，之後決定咗用『Processed』呢個主題，除咗唱返專輯入面嘅歌，我都想將啲歌再重新編曲，畀到大家一啲新鮮感。」在演繹今日凌晨推出的《沒有無緣無故的恨》前，她坦言想趁機會難得現場演繹新歌，又透露MV想拍得更具故事性，將會在稍後時間推出。演唱會更向Jace頒發《Processing》白金唱片和證書，總經理黃劍濤（Duncan）也在台上恭喜Jace擁有兩個第一次。最後Jace也唱出大熱作《隔離》，並在Encore時演繹《I Wish》原版，更宣布12月將移師九展Star Hall舉行兩場演唱會，希望邀請更多樂迷入場欣賞。