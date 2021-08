方皓玟演唱會｜RB重返紅館撐好友 林家謙驚喜現身唱《一人之境》

方皓玟(Charmaine)今晚(26/8)在紅館舉行《LOST n FOUND演唱會》,第一晚即邀得不少重量級嘉賓登場。在《望》後,RubberBand主音6號隨即登場,翻唱《All We Have Is Now》,Charmaine登場後即笑說:「早知你唱得咁好聽,我就唔唱啦。」

在《終於好天氣》前,其他RubberBand成員鼓手泥鯭、低音結他手阿偉和結他手阿正紛紛上台。6號直言在這個舞台合唱這首歌別具意義:「我哋同小明喺呢十年,大家互相有嘢需要幫忙嘅時候就會出現。所以不論你嘅騷喺麥花臣、Star Hall定係紅館,我哋都會喺度,就算只係嚟拉線都肯。雖然呢首歌唱過好多次,但係紅館嚟講真係第一次。」適逢今日是阿正生日,Charmaine和其餘三位RubberBand成員也紛紛唱起唱生日歌,其後Charmaine下台,RubberBand再唱起《發現號》,觀眾即舉起手機電筒,在台下大合唱。

之後Charmaine換上米白色長裙,接連與十多位型男跳唱《異流》、《Won't You Stand》、《Let's Say》和《唵嘛呢叭咪吽》。在《哭乾了眼淚》前,她又換上另一套黑色戰衣,隨升降台升上半空,其後再唱《Dt'z It》和新歌《浮沙》。及後第二位嘉賓林家謙坐在鋼琴旁隨升降台登場,除了合唱《聽風》外,也自彈自唱《一人之境》。

