我是現場｜Ian揭與馮允謙同台後極罕爆汗：跟住MIRROR真係流少咗

本地音樂會系列《我是現場》音樂會002，日前在九展Star Hall順利完成兩晚演出。馮允謙（Jay）和陳卓賢（Ian）在演唱會結束後接受《香港01》獨家後台訪問，說到下台一刻的心情，Jay直言：「好_正！」令在旁的觀眾人員都不禁大笑。



今次「直擊現場空間」喺後台捕捉到Ian和Jay，分享落台後第一時間的感受。（梁碧玲攝）

及後Jay解釋，不論是台上的樂隊，還是在台下的觀眾，所有在場內的人都非常投入，令自己玩得非常開心。他也大爆過去從來不會在台上流汗的Ian，今次演出後也爆汗，Ian也承認：「啱啱我個化妝師同髮型師都同我講『你居然流汗』，（Jay：玩得開心就會流汗）唔係話喺MIRROR唔開心，但係跟住MIRROR跳舞嘅時候又真係流少啲汗。」

原來Ian過去演出都唔會流太多汗，包括與MIRROR跳舞的時候，不過今次與Jay Fung一起演出時卻不停流汗。（梁碧玲攝）

問到二人最享受哪一個部份的演出，Ian覺得自己最享受Jay唱歌時的畫面，怎料Jay直言：「可唔可以唔好講呢啲咁客套嘅說話！」原來Ian喜歡Jay所唱的《Days They've Gone Too Soon》，覺得對方的歌聲令自己十分感動。Jay解釋這首自己的創作是送給去年因疫情離世的嫲嫲，唱的時候更不時提醒自己不要哭。而Jay最享受的是一段快歌Medley，他坦言：「我跳舞真係唔叻，可能真係會郁得比較肉酸，但係我唔理，只係想用心去玩。」Ian又笑說：「其實最開心係無論我哋跳成點，大家都要睇！不過我都好享受呢部份，完咗之後成個人真係會再放啲。」

雖然不擅長跳舞，但Jay最享受的依然是唱快歌。（梁碧玲攝）

至於Jay喜歡哪一首Ian的作品，他說：「講過好多次，其實有幾首，我好鍾意《正式開始》，但係我都真係有啲偏心，都鍾意《DWBF》，哈哈！唔係因為我有份寫，而係因為首歌真係好聽，呢首歌唔只我寫，仲有Ian、T-Ma同埋我嘅朋友（Alex Law）一齊寫。」

Jay和Ian因《DWBF》而結緣。（梁碧玲攝）

今次網上門票大賣，問到最想與觀看直播的樂迷說甚麼，Jay竟然說要先道歉：「因為開場嘅時候，明明導演講過叫我哋要同online嘅觀眾打招呼，但係我哋完全唔記得咗，sorry，因為一開騷嘅時候有好多嘢諗緊。」Ian則安慰Jay，指他們最後也有向網上觀眾問好，又感謝大家突破地域界限支持：「多謝大家，我覺得真係好好，例如Jay嘅屋企人喺加拿大，今次買咗網上門票都可以睇到，同埋有部份觀眾都未必買到飛入場，就可以用第二種形式支持我哋。好開心，多謝佢哋支持。」

Jay第一時間想到的，居然是與網上觀眾道歉？（梁碧玲攝）

談到《DWBF》後，二人會否再於音樂上有合作，Jay坦言過去都會與Ian一邊吃飯，一邊寫歌，但一切需要看緣分：「唔係每次話坐低寫歌就會中，好多時創作人係會寫好多好多歌，但係可能一開始會覺得有啲歌ok，但係最後又會覺得麻麻哋，揀咗另一首，所以我哋都係靠感覺，睇下有冇靈感。」而Ian也一早約好Jay，在演唱會結束後一起吃飯：「一齊玩下，睇下傾計嘅途中會唔會有火花出嚟。其實我係好開心嘅，好想再合作，因為以前寫歌好個人，一直都係自己寫，經歷完《DWBF》後就發覺，原來係可以一齊做一件事，令一首作品可以出到嚟，真係好開心。」至於往後會否改由Ian作曲給Jay唱，二人都指未有正式討論過，一切隨遇而安。

希望之後再有機會聽到Ian和Jay在音樂上再有合作！（梁碧玲攝）

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