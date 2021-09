傳奇樂隊ABBA四十年後重組　推雙單曲預告新碟11月面世

或許讀者未必認識ABBA這隊來自瑞典的傳奇樂隊,但他們的代表作《Mamma Mia》你一定聽過。他們的歌曲被採用於舉世聞名的音樂劇《Mamma Mia!》中,劇名還用上《Mamma Mia》這首經典作,迄今共有超過6500萬觀眾入場欣賞過,故事更在2008年及2018年搬上大銀幕。ABBA是史上最暢銷的歌手之一,專輯全球銷量共超過4億張,共推出過8張大碟,全數獲得英國專輯榜冠軍。ABBA也是瑞典第一個贏得歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest)冠軍的參賽者,他們的參賽歌《Waterloo》在2005年被選為該比賽50年來的最佳歌曲。除了音樂外ABBA還帶領了70至80年代的時裝潮流,由紫色西裝外套到心形鏤空露臍裝,喇叭褲到貼身閃片熱褲,至今仍然是時裝界的熱話。

ABBA相隔近40年後,近日宣布重組出新歌。

自1982年後,ABBA四子再沒有一起以組合名義再推出新作,其中兩位成員Anni-Frid及Agnetha Fältskog分別作個人音樂發展,關係友好的Björn Ulvaeus和Benny Andersson就醉心電影和舞台音樂創作。望穿秋水睽違近四十年後,ABBA終於再次合體,宣布全新大碟《Voyage》將於今年11月5日推出,並推出雙單曲《I Still Have Faith In You》和《Don’t Shut Me Down》,繼續由Björn和Benny巧手創作。前者以多種樂器小提琴、大提琴、號角、結他和鍵琴等呈現出宏偉的音韻,莊嚴史詩般的民謠,以Anni-Frid為首,四人的嗓子依然是天作之合般和諧,就如歌名般「我仍然相信你」,描繪了四位成員之間現在的關係,雖多年沒聚首合作,感覺依舊是舒泰且美好。後者以緩慢的調子開首徐徐變得輕快,歌詞訴說雖時而世易,希望大家接受重新上陣的ABBA。值得留意“I Still Have Faith In You”的MV,剪輯了ABBA多年來在錄音室、巡迴表演與歌迷見面的片段,最後還有四位成員一起在台上合演此歌曲的珍貴場面。

ABBA全新大碟《Voyage》將於今年11月5日推出。

ABBA同時驚世宣布下年5月27日開始,在倫敦Queen Elizabeth Olympic Park中新建成的ABBA Arena,舉行以嶄新科技展現ABBA的虛擬化身,與十人現場樂隊,為觀眾帶來極富視聽享受的《ABBA Voyage》表演!