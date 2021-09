JNY由幕後走出幕前正式單飛　193@ERROR後輪到同林家謙合唱？

早前《01眾樂迷》邀請過張天賦(MC)新歌《Loser》的音樂班底之一,同時擔任作曲、填Rap詞、編曲、監製四大職位的陳考威(Gareth)分享創作點滴。與Gareth一同作曲、編曲的,正是過去曾為陳健安打造Lo-Fi作品《廢學》,今年將改以Producer Artist身份推出新歌的JNYBeatz(楊駿)。

JNYBeatz在10月將與Delta T、XTIE和莊冬昕於九展Music Zone開演唱會。(JNY Instagram圖片)

JNY是第二位自樂隊Dusty Bottle單飛的成員,在2019年起除了擔任樂隊的創作工作外,也與陳凱詠、許廷鏗、馮允謙等歌手合作,同時也為ERROR成員吳保錡、好友Delta T、Tyson Yoshi等地下音樂人製作單曲。今年除了《Loser》外,JNY也有參與陳凱詠《I Wish》、鄭秀文《新造的人》、ERROR《我們不Chok》、陳葦璇《本日終了》、《See You In My Dreams》,及朱艷強《BOY BOY》等作品的幕後工作。

今年JNY展開全新個人企劃,並將以另一身份繼續在樂壇發展,除了擔任作曲、編曲、監製等幕後工作外,更將走出幕前獻唱,日前與另一ERROR成員193(郭嘉駿)合唱的新歌《你是我的Bae》,就是音樂企劃下的第一首單曲。早前JNY也公布過,每一首單曲都會邀請不同音樂單位成為Featuring Artist,及後將會與地下音樂人光頭幫(TomFatKi)、Dough-Boy、朱琳、Delta T、石山街和林家謙合唱。最近JNY上載到社交媒體的其中一張照片中,除了看到林家謙和填詞人鄭敏外,也寫上:「錄完了一首自己非常喜歡的歌,感謝林家謙參與,Concept很好,曲詞也很好,辛苦大家了。」看來下一首JNY音樂企劃的歌曲,將會看到林家謙的身影。