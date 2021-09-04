JNY由幕後走出幕前正式單飛　193@ERROR後輪到同林家謙合唱？

早前《01眾樂迷》邀請過張天賦（MC）新歌《Loser》的音樂班底之一，同時擔任作曲、填Rap詞、編曲、監製四大職位的陳考威（Gareth）分享創作點滴。與Gareth一同作曲、編曲的，正是過去曾為陳健安打造Lo-Fi作品《廢學》，今年將改以Producer Artist身份推出新歌的JNYBeatz（楊駿）。

JNYBeatz在10月將與Delta T、XTIE和莊冬昕於九展Music Zone開演唱會。（JNY Instagram圖片）

JNY是第二位自樂隊Dusty Bottle單飛的成員，在2019年起除了擔任樂隊的創作工作外，也與陳凱詠、許廷鏗、馮允謙等歌手合作，同時也為ERROR成員吳保錡、好友Delta T、Tyson Yoshi等地下音樂人製作單曲。今年除了《Loser》外，JNY也有參與陳凱詠《I Wish》、鄭秀文《新造的人》、ERROR《我們不Chok》、陳葦璇《本日終了》、《See You In My Dreams》，及朱艷強《BOY BOY》等作品的幕後工作。

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今年JNY展開全新個人企劃，並將以另一身份繼續在樂壇發展，除了擔任作曲、編曲、監製等幕後工作外，更將走出幕前獻唱，日前與另一ERROR成員193（郭嘉駿）合唱的新歌《你是我的Bae》，就是音樂企劃下的第一首單曲。早前JNY也公布過，每一首單曲都會邀請不同音樂單位成為Featuring Artist，及後將會與地下音樂人光頭幫（TomFatKi）、Dough-Boy、朱琳、Delta T、石山街和林家謙合唱。最近JNY上載到社交媒體的其中一張照片中，除了看到林家謙和填詞人鄭敏外，也寫上：「錄完了一首自己非常喜歡的歌，感謝林家謙參與，Concept很好,曲詞也很好，辛苦大家了。」看來下一首JNY音樂企劃的歌曲，將會看到林家謙的身影。