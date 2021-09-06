黃淑蔓放暑假與ANSONBEAN合唱　認被師弟電暈：佢一望我，我就縮

今年暑假正式成為樂壇新人的ANSONBEAN（陳毅燊），為要挑戰不同的音樂任務，公司安排了從英國放暑假回港的師姐黃淑蔓（Feanna），在寰亞音樂的頻道炮製一場線上演出。雖然初次見面，但二人愈唱愈合拍，不時四目交投又甜甜傻笑，現場充滿青春浪漫氣氛。

Feanna早前與ANSONBEAN一齊合唱。

初次見面，身為師姐的Feanna即搞笑地說：「雖然ANSONBEAN係我師弟，但我依然係『寰亞孻女』（意指年紀最小）。同埋我之前喺一個show裡面其實見過ANSONBEAN，我同佢打招呼，但佢好冷淡同我講Hello，可能佢以為我係fans囉。」在四人樂隊及和音伴奏下，他們除了合唱ANSONBEAN首支派台作《CRUSH（oh no!）》，也翻唱AGA（江海迦）的《CityPop》。原本表現從容的Feanna，在鏡頭前突然變得怕醜，她事後解釋：「我一直要求公司搵個靚仔同我合作，終於實現願望，我小鹿亂撞咗好耐，完全唔敢同ANSONBEAN對望，佢一望我，我就縮，尤其唱《CRUSH（oh no!）》啲歌詞太sweet，你明唔明ANSONBEAN對住我唱啲咁sweet嘅嘢，我唔得嘞！」

Feanna直言對住ANSONBEAN有種小鹿亂撞嘅感覺！

師姐被自己電暈，ANSONBEAN卻一臉無辜：「我係好驚，但係要扮唔驚，第一次咁樣唱歌，Feanna又好勁，唱嘅時候其實好緊張，加上現場冷氣有啲凍，我有啲坐立不安。」最初埋位時，ANSONBEAN的確表現有點緊張，一時坐一時企，Feanna也受到影響，一度要坐在地下練歌，ANSONBEAN解釋：「因為『力從地起』，愈企得穩就愈唱得好。」Feanna亦和議：「同意呀，我都鍾意貼地，我錄歌嘅時候都鍾意除鞋，或者坐地下。」

Feanna坐喺地下練歌！？

經過一輪熱身，兩人合唱《CityPop》時明顯開始有默契，愈唱愈有水準，問到兩人會否向公司提出製作一首真正的合唱歌，Feanna大力贊成，並希望可以合唱快歌，她說：「好呀！好想試吓Rap，ANSONBEAN咁正，佢仲可以教我跳舞。」旁邊的ANSONBEAN也和應：「好想合作呀！係一件好事。」除了努力練歌，擅長Rap的ANSONBEAN，跟Feanna合唱《CityPop》時，更加了一少段Rap的歌詞，他說：「係我自己用咗一個下晝時間寫，第一次寫廣東話Rap詞，一個新嘅嘗試。」