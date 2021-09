Lana Del Rey宣佈10月推出第八張專輯　《Arcadia》MV極富復古美

Lana Del Rey於2012年憑首張專輯《Born To Die》而爆紅,其獨特的唱腔及復古美學風格都讓人無比著迷。今年3月推出第七張大碟《Chemtrails Over the Country Club》,毫無懸念再次登上英國大碟榜榜首,其黑膠唱片並為她成為本世紀在英國最暢銷的女歌手。當大家仍陶醉於新碟的歌曲之際,Lana Del Rey再宣佈第八張專輯都會在今年面世。

Lana Del Rey再宣佈第八張專輯《Blue Banisters》即將於10月22日全球發行。

宣佈再出新碟後,Lana Del Rey一口氣發佈三首歌曲《Wildflower Wildfire》、《Blue Banisters》和《Text Book》,更表示第八張專輯《Blue Banisters》即將於10月22日全球發行。而最新單曲《Arcadia》的MV亦於今日凌晨上架,而歌名就是阿卡迪亞市,一個座落在美國洛杉磯聖蓋博山山腳的小鎮,該市有著名的勝他跑馬場和洛杉磯植物園,「arcadia」也有放牧、自然和諧、世外桃源的意思。

《Arcadia》是Lana與Drew Erickson共同編製,以簡單鋼琴和喇叭襯托Lana Del Rey清晰的嗓子,歌詞寫她的身體就是阿卡迪亞市,是給阿卡迪亞和洛杉磯的情書。MV特別加了濾鏡拍攝極富復古感,Lana Del Rey懶庸的隨歌跳舞唱歌,洛杉磯的地標影像投射在她身上。另外,Lana Del Rey在Instagram表示望透過歌曲來表達自己的想法:「儘管持續的批評,對於所有關於假裝脆弱和不表現出普遍責任感的不合理解釋和懷疑,我必須說作為一個優雅而有尊嚴的女人,我很享受美麗地穿越世界」。